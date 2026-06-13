日焼け姿のサンリオキャラがかわいい！ 2026年6月発売「サンリオキャラクターズ 日焼けすやすやカプセルキーチェーン」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、イオンファンタジーの「サンリオキャラクターズ 日焼けすやすやカプセルキーチェーン」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
イオンファンタジーから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ 日焼けすやすやカプセルキーチェーン」（税込690円）。全5種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ 日焼けすやすやカプセルキーチェーン
▼メーカー
イオンファンタジー
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込690円
▼ラインアップ
全5種
・ハローキティ
・クロミ
・マイメロディ
・ポムポムプリン
・シナモロール※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ 日焼けすやすやカプセルキーチェーン」が見逃せない！
イオンファンタジーから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ 日焼けすやすやカプセルキーチェーン」（税込690円）。全5種のラインアップとなっています。
日焼け姿ですやすや眠る限定デザインが可愛い！夏らしく「日焼け」をしたサンリオキャラクターたちが、すやすやと眠っている姿がたまらなくキュートなアイテムです。それぞれのキャラクターが、クリアカラーのカプセルにすっぽりと入っています。イオンファンタジーの店舗「モーリーファンタジー」「PALO」や、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」などでしか手に入らない限定デザインとなっています。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ 日焼けすやすやカプセルキーチェーン
▼メーカー
イオンファンタジー
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込690円
▼ラインアップ
全5種
・ハローキティ
・クロミ
・マイメロディ
・ポムポムプリン
・シナモロール※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)