緑あふれる街の魅力を感じてもらおうというイベントが、きょう（13日）から岡山市の中心部で始まりました。

【写真を見る】心地よいジャズと「粉もん」も 岡山市・下石井公園で緑あふれるイベント

飲食エリアでは「粉もん祭り」開催

イベントは、町の中心部でも緑を感じて過ごしてもらいたいと岡山市が不定期に開いているもので、今回で65回目です。会場の下石井公園では、多くの家族連れらがのんびりとした時間を過ごしていました。

飲食エリアには「粉もん祭り」と称してたこ焼きやピザなどのブースが並びました。また、ステージからは心地よいジャズの音色が響き渡り会場を盛り上げました。

（訪れた人）

「子どもと一緒にのんびり過ごせるので楽しいなと思います毎年来てます」



（岡山市庭園都市推進課 服部裕輔さん）

「普段の日常づかいとして公園になかなか来られない方も身近にこういう公園があるんだなということでぜひとも公園の方に足を運んでいただきたいと思います」



あす（14日）は下石井公園に加えて西川緑道公園周辺が歩行者天国になり様々な子ども向けイベントが行われます。