「壊滅的な敗北」「ロサンゼルスでのホラー映画」アメリカに完敗のパラグアイを母国メディアが猛批判！「指揮官は無能」「最悪の試合だ」【W杯】
現地６月13日に開催された北中米ワールドカップのグループD第１節で、パラグアイ代表がアメリカと対戦。１−４の完敗を喫した。
ホスト国相手に序盤から苦戦を強いられたパラグアイは、開始７分にオウンゴールで先制点を献上。31分と45＋５分にもゴールを許して前半で３点のビハインドを負う。
反撃に出る後半、73分にマウリシオが左足のシュートを流し込んで１点を返すも、その後はゴールを奪えず。逆に90＋８分にダメ押し弾を決められた。
母国メディア『Versus』はこの完敗について、「アメリカに１−４という壊滅的な敗北を喫した。パラグアイはまるで別チームだった。グスタボ・アルファロ監督時代のこれまでで最悪の試合だ」と憤慨する。
「ロサンゼルスでのホラー映画。パラグアイはお粗末で、ほとんど恥ずべきパフォーマンスを見せた。完全に組織が崩壊していた。指揮官は無能。長年にわたり数々の成功で称賛されてきたアルファロ監督だが、今回、特に前半はアメリカの猛攻にチームが苦しみ続けるのを許してしまった。
パラグアイは次戦のトルコ戦で立て直せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】南野の同僚がパラグアイ相手に圧巻２発！
ホスト国相手に序盤から苦戦を強いられたパラグアイは、開始７分にオウンゴールで先制点を献上。31分と45＋５分にもゴールを許して前半で３点のビハインドを負う。
反撃に出る後半、73分にマウリシオが左足のシュートを流し込んで１点を返すも、その後はゴールを奪えず。逆に90＋８分にダメ押し弾を決められた。
母国メディア『Versus』はこの完敗について、「アメリカに１−４という壊滅的な敗北を喫した。パラグアイはまるで別チームだった。グスタボ・アルファロ監督時代のこれまでで最悪の試合だ」と憤慨する。
「ロサンゼルスでのホラー映画。パラグアイはお粗末で、ほとんど恥ずべきパフォーマンスを見せた。完全に組織が崩壊していた。指揮官は無能。長年にわたり数々の成功で称賛されてきたアルファロ監督だが、今回、特に前半はアメリカの猛攻にチームが苦しみ続けるのを許してしまった。
パラグアイは次戦のトルコ戦で立て直せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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