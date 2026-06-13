シンガー・ソングライターのナオト・インティライミ（46）が13日、Xを更新。同日開催予定だった『ナオト・インティライミ LIVE TOUR 2026』新潟公演の延期を謝罪した。

ナオトは「新潟公演を楽しみにしてくださっていた皆様へ」と書き出し、「本当に、ごめんなさい。今日という日を一緒に楽しみにしてくれていた皆さんに、最高のShowを届けたくて、ギリギリまで『何とかあのステージに立てないか』と諦めずに探り続けてきました。けれど。今日のこのカラダでは、皆さんの顔を見て、声を重ねて、心から『来てよかった』と思ってもらえるライブをお届けすることが、どうしてもできない」と説明した。

続けて「30年近くライブ活動を続けてきましたが、こんな決断をするのは初めてで、正直、悔しくてたまりません」と、吐露。「予定を合わせて、楽しみに足を運ぼうとしてくれていた皆さんの大切な一日を、こんな形にしてしまって、心からお詫びします。本当にごめんなさい」と謝罪した。

そして「それでも、新潟は僕にとって何度も忘れられない景色を見せてくれた、大切な大切な場所。だからこそ、いつかまた新潟そして北陸の皆さんと笑顔で会えるその日を、心に強く思い描いています。いつになるかはまだ分かりませんが、『その日』がくる時まで、どうか待っていて下さい。楽しみにしてくれていた皆様の気持ちに、いつか必ず応えられるように、今は少しだけ、体調回復の為に僕に時間をください。またきっと、会いましょう。ナオト・インティライミ」と伝えた。