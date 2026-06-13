グレン・パウエル主演、リチャード・リンクレーター監督によるNetflix製作映画『ヒットマン』（2023）が新たなシリーズ作品として開発中であることがわかった。米が報じている。

『ヒットマン』はパウエル演じる真面目な大学教授ゲイリーが警察に協力して「偽の殺し屋（ヒットマン）」に扮したことで、自分の隠れた才能を発揮していくアクション・コメディ。主演のパウエルは本作で脚本・製作も兼任している。

Netflixによる新シリーズのあらすじははまだ明かされていないが、映画の基本的な設定を踏襲するものと見られる。情報筋によると、パウエルとリンクレーターはエグゼクティブプロデューサーを務め、「オレンジ・イズ・ニュー・ブラック」「You're the Worst（原題）」などのTVシリーズでペンを執ったステファン・フォークが脚本を手掛ける。制作はAGCテレビジョンとパウエル率いる制作会社バーンストーム・プロダクションズが行う。フォークとバーンストーム・プロダクションズでパウエルのパートナーを務めるダン・コーエンも製作総指揮に名を連ねている。

『トップガン マーヴェリック』（2022）でスターの仲間入りを果たしたパウエルのキャリアはまさに絶好調。『ツイスターズ』『ランニング・マン』などに出演するほか、R指定のティーンコメディ映画『（原題）』や、ワニをテーマにしたサバイバル・ホラー映画『（原題）』などプロデュース業にも果敢に挑んでいる。

リンクレイターは『エブリバディ・ウォンツ・サム!! 世界はボクらの手の中に』（2016）にて、パウエルの才能を早くから見出していた存在でもある。『ヒットマン』での再タッグ、そして新シリーズではともにエグゼクティブプロデューサーとして、2人のケミストリーはより濃密になっていくだろう。

『6才のボクが、大人になるまで。』『ブルームーン』などで知られるリンクレイターはその洒脱で粋なセリフで多くのファンを魅了する名手。『ヒットマン』も軽快かつ哲学的な名言が、パウエル演じるゲイリーをいっそうチャーミングに引き立てた。脚本を引き継ぐフォークは新シリーズにどんな色合いを加えてくれるだろうか。キャストやプロットなど続報を楽しみに待ちたい。

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