「去年の今ごろに50万ほど詐欺に遭いました」年収250万円の60代男性が背負った借金「このまま孤独死だけは避けたい」

日々の生活がカツカツだと、貧富の差を感じるどころか、その日を生きるだけで精一杯になってしまう。

稿を寄せた福岡県の60代男性（緑地管理／年収250万円）は、「貧富の差を感じた瞬間と言うかずっと今でも感じてます」と、これまでの苦労を明かした。現在、本業のほかに「月5，6回スキマバイトをしさらに日祝日バイトをと考えています」と明かす。

詐欺被害で「クレジット会社に１万数千円毎月支払わないといけないのです」

裕福だと思ったことは一度もないという男性だが、さらにやばいトラブルにも見舞われていた。

「去年の今ごろに50万ほど詐欺に遭いました。一部は返ってはきましたが残り数年クレジット会社に１万数千円毎月支払わないといけないのです。ま、自分の甘い気持ちだったので引っかかったと思っています」

年収250万円で毎月1万円以上のローン返済が数年続くのは、家計がショートしかねない事態だ。幼少期のエピソードにも、金銭的なコンプレックスが滲む。

「苗字が金がつくので子ども頃カネ〇〇と呼ばれていました。祖父母と暮らしていたので『うちは金のついた名前だがお金なんてない』とよく言っていました」

名前とは裏腹に、ずっとお金に縁がない人生だったのだろう。そして男性は、自身の切実な不安をポツリと漏らした。

「このまま孤独死だけは避けたいと…」

スキマバイトの掛け持ちで体を壊しでもしたら大変だ。公的な支援窓口を頼ることはできないのだろうか。

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