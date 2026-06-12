桑田佳祐『ミュージックステーション』でアニメ『あかね噺』OP主題歌「人誑し / ひとたらし」をTV初披露
桑田佳祐が、6月26日放送のテレビ朝日『ミュージックステーション』に出演。TVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌「人誑し / ひとたらし」を披露する。
■作詞作曲のすべてを手掛けたアニメ主題歌は、デビュー48年目にして初
桑田は、原作漫画を読みながら、主人公が努力し続け立ち向かう姿にインスピレーションを受け、主題歌を制作した。
桑田が作詞作曲のすべてを手掛けたアニメ主題歌は、デビュー48年目にして初めてのこと。そんな主題歌「人誑し / ひとたらし」をテレビ初披露する。さらに、桑田はもう1曲披露する予定だ。
■リリース情報
2026.04.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE「人誑し / ひとたらし」
https://taishita.lnk.to/hitotarashi
2026.06.08 ON SALE
DIGITAL SINGLE「AKANE On My Mind～饅頭こわい」
https://taishita.lnk.to/akaneonmymind
2026.06.24 ON SALE
SINGLE「人誑し / ひとたらし」
2026.07.08 ON SALE
ANALOG「人誑し / ひとたらし」
■【画像】『ミュージックステーション』の番組ロゴ
■関連リンク
『ミュージックステーション』番組サイト
https://www.tv-asahi.co.jp/music/
TVアニメ『あかね噺』作品サイト
https://akane-banashi.com/
桑田佳祐 2026 特設サイト
https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026
サザンオールスターズ OFFICIAL SITE
https://southernallstars.jp