桑田佳祐『ミュージックステーション』でアニメ『あかね噺』OP主題歌「人誑し / ひとたらし」をTV初披露

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桑田佳祐が、6月26日放送のテレビ朝日『ミュージックステーション』に出演。TVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌「人誑し / ひとたらし」を披露する。

■作詞作曲のすべてを手掛けたアニメ主題歌は、デビュー48年目にして初

桑田は、原作漫画を読みながら、主人公が努力し続け立ち向かう姿にインスピレーションを受け、主題歌を制作した。

桑田が作詞作曲のすべてを手掛けたアニメ主題歌は、デビュー48年目にして初めてのこと。そんな主題歌「人誑し / ひとたらし」をテレビ初披露する。さらに、桑田はもう1曲披露する予定だ。

■リリース情報

2026.04.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「人誑し / ひとたらし」

https://taishita.lnk.to/hitotarashi

2026.06.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「AKANE On My Mind～饅頭こわい」

https://taishita.lnk.to/akaneonmymind

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

■【画像】『ミュージックステーション』の番組ロゴ

■関連リンク

『ミュージックステーション』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/music/

TVアニメ『あかね噺』作品サイト

https://akane-banashi.com/

桑田佳祐 2026 特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp