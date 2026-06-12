BTS、“デビュー記念日”釜山公演に意気込み Jung Kook「僕の故郷でもあるので、より特別」【全員コメント】
7人組グループ・BTSが12日と13日の2日間、韓国・釜山アジアド主競技場で『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN』を開催する。オフライン公演はもちろん、Global Superfan Platform「Weverse」を通じたオンラインストリーミング、13日には80以上の国・地域でライブビューイングも実施され、世界中がBTSで沸き立つことになる。BTSのデビュー日（13日）に開催されるコンサートは、さらに意味深いものになる予定だ。
【写真】BTS、これまでのワールドツアーを振り返る
4月に韓国・高陽で始まったツアーは、東京や北米など7都市で計20回の公演を行い、すべての回がソールドアウト、熱い興行を続けている。釜山公演もチケットがすぐに売り切れ、多くの人々の期待感を証明した。釜山でデビュー記念日を迎えるBTSは、所属事務所のBIGHIT MUSICを通じてその感想と意気込みを述べた。
■『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN』を前にした感想
RM：約2ヶ月ぶりに韓国で再び公演できてとても幸せだ。釜山は、軍入隊前の最後の公演であった『BTS in BUSAN』が開催された場所でもあるので、さらに感慨深い。観客の皆さんと楽しい時間を作りたい。
Jin：本当に良い日に、韓国でARMY（ファンダム名）のみなさんと再び公演を楽しめてとても幸せだ。今回の公演を通じて、あの時の感動をもう一度分かち合えることを願っている。みんなが思い切り楽しんで、長く記憶に残る時間になるといいな。
SUGA：約3年8ヶ月ぶりの釜山公演だ。あの日の熱い歓声と熱気を今でも忘れられない。再び釜山でみなさんと一緒に過ごせることを本当に楽しみにしている。今回も熱いコンサートを一緒に作り上げられることを願っている。
j-hope：本当に久しぶりの釜山公演だ。あの時と今では、心構えが大きく変わったように思う。今では堂々と話すことができるし、今の方がもっと楽しい。今回のツアーで再び釜山公演ができることになり、本当に幸せだ。僕たち全員がひとつになって楽しむ時間になればいいな。楽しんでいただければと思う。
Jimin：故郷で久しぶりに公演をすることがとても楽しみだ。高陽に続き、韓国で再び会う機会なので、より意義深い。長く待ってくださったみなさんに、今回も良い思い出を届けたい。6月の釜山を一緒に楽しんでいただければ幸いだ。
V：BTSのデビュー日である6月13日前後に釜山でコンサートを行うことは、僕たちにとっても本当に特別な意味がある。幸せな瞬間をARMYの皆さんと共有したい。公演に足を運んでくださったすべての観客のみなさんが、たくさんの良い思い出を作ってくれればうれしい。
Jung Kook：釜山は僕の故郷でもあるので、より特別に感じる。早く行ってみなさんと一緒にコンサートを楽しみたい。久しぶりに釜山で会うので、本当に楽しい時間を作りたい。会いたいし、早く会おう！
BTSはコンサートに加えて、街全体を音楽と物語で満たす『BTS THE CITY ARIRANG - BUSAN』を開催する。光安大橋の華やかなドローンライトショーや映画の殿堂ビッグルーフライトショー、釜山ユーラシアプラットフォーム、光復路メディアファサードなど、主要なランドマークがBTSのメッセージで飾られる。詳細情報はBTSのWeverse公式チャンネルで確認できる。
4月に韓国・高陽で始まったツアーは、東京や北米など7都市で計20回の公演を行い、すべての回がソールドアウト、熱い興行を続けている。釜山公演もチケットがすぐに売り切れ、多くの人々の期待感を証明した。釜山でデビュー記念日を迎えるBTSは、所属事務所のBIGHIT MUSICを通じてその感想と意気込みを述べた。
■『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN』を前にした感想
RM：約2ヶ月ぶりに韓国で再び公演できてとても幸せだ。釜山は、軍入隊前の最後の公演であった『BTS in BUSAN』が開催された場所でもあるので、さらに感慨深い。観客の皆さんと楽しい時間を作りたい。
Jin：本当に良い日に、韓国でARMY（ファンダム名）のみなさんと再び公演を楽しめてとても幸せだ。今回の公演を通じて、あの時の感動をもう一度分かち合えることを願っている。みんなが思い切り楽しんで、長く記憶に残る時間になるといいな。
SUGA：約3年8ヶ月ぶりの釜山公演だ。あの日の熱い歓声と熱気を今でも忘れられない。再び釜山でみなさんと一緒に過ごせることを本当に楽しみにしている。今回も熱いコンサートを一緒に作り上げられることを願っている。
j-hope：本当に久しぶりの釜山公演だ。あの時と今では、心構えが大きく変わったように思う。今では堂々と話すことができるし、今の方がもっと楽しい。今回のツアーで再び釜山公演ができることになり、本当に幸せだ。僕たち全員がひとつになって楽しむ時間になればいいな。楽しんでいただければと思う。
Jimin：故郷で久しぶりに公演をすることがとても楽しみだ。高陽に続き、韓国で再び会う機会なので、より意義深い。長く待ってくださったみなさんに、今回も良い思い出を届けたい。6月の釜山を一緒に楽しんでいただければ幸いだ。
V：BTSのデビュー日である6月13日前後に釜山でコンサートを行うことは、僕たちにとっても本当に特別な意味がある。幸せな瞬間をARMYの皆さんと共有したい。公演に足を運んでくださったすべての観客のみなさんが、たくさんの良い思い出を作ってくれればうれしい。
Jung Kook：釜山は僕の故郷でもあるので、より特別に感じる。早く行ってみなさんと一緒にコンサートを楽しみたい。久しぶりに釜山で会うので、本当に楽しい時間を作りたい。会いたいし、早く会おう！
BTSはコンサートに加えて、街全体を音楽と物語で満たす『BTS THE CITY ARIRANG - BUSAN』を開催する。光安大橋の華やかなドローンライトショーや映画の殿堂ビッグルーフライトショー、釜山ユーラシアプラットフォーム、光復路メディアファサードなど、主要なランドマークがBTSのメッセージで飾られる。詳細情報はBTSのWeverse公式チャンネルで確認できる。