「阻止するのが本当に難しい」「彼らのポジショニングは抜群」GS初戦で１−２の逆転負け…チェコ主将が韓国の強さに驚き！「空中戦の競り合いでも苦戦した」【W杯】
現地６月11日に開催された北中米ワールドカップのグループA第１節で、チェコ代表が韓国代表と対戦１−２の逆転負けを喫した。
序盤から劣勢だったチェコ。それでもスコアレスで迎えた59分にウラジーミル・ツォウファルのロングスローからキャプテンのラディスラフ・クレイチーが豪快なヘディングシュートを叩き込んで先制点を奪う。
しかし67分にファン・インボムに同点弾を決められると、80分にはオ・ヒョンギュに勝ち越しゴールを献上。終盤には猛攻を仕掛けたが、ゴールを奪えなかった。
韓国メディア『MyDaily』によれば、クレイチーは韓国の強さに驚き。次のように感服する。
「韓国のペナルティエリア手前でのラストパスを阻止するのが本当に難しい。彼らのポジショニングは抜群だった。決定的な場面で２度も相手をマークし損ねたが、GKマチェイ・コバージュの好セーブが大きな助けになった」
また「我々も優れた攻撃とパスワークを見せたが、韓国との空中戦の競り合いで守備陣が苦戦した。試合内容でも韓国のほうが上だった」と述べている。
チェコは次の南アフリカ戦で勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】めちゃくちゃ上手い！超鮮烈な同点弾＆魂の決勝弾
序盤から劣勢だったチェコ。それでもスコアレスで迎えた59分にウラジーミル・ツォウファルのロングスローからキャプテンのラディスラフ・クレイチーが豪快なヘディングシュートを叩き込んで先制点を奪う。
しかし67分にファン・インボムに同点弾を決められると、80分にはオ・ヒョンギュに勝ち越しゴールを献上。終盤には猛攻を仕掛けたが、ゴールを奪えなかった。
韓国メディア『MyDaily』によれば、クレイチーは韓国の強さに驚き。次のように感服する。
また「我々も優れた攻撃とパスワークを見せたが、韓国との空中戦の競り合いで守備陣が苦戦した。試合内容でも韓国のほうが上だった」と述べている。
チェコは次の南アフリカ戦で勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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