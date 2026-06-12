テーラーメイド『TP5 / TP5xパフォーマンスストライプ』ボール、6月12日限定デビュー
テーラーメイドから、数量限定ボールのアナウンス。「pixやSTRIPEに続く新たなビジュアルテクノロジーを採用した『TP5/TP5x TOUR PERFORMANCE STRIPE』ボールの6球入りスペシャルパッケージを6月12日より数量限定で発売します」と、同社広報。
【画像】『スパイダーツアーX』パターの線に合わせて構えた見た目
「New『TP5/TP5x』ボールに採用されているサイドスタンプよりも1.75倍長いサイドスタンプを採用した『TP5/TP5x TOUR PERFORMANCE STRIPE』ボール。見ための存在感を抑えながらも、ティーショットやパッティングでは目標に対して正しいセットアップをサポート。セカンドショットやバンカーショットなどではプレーを妨げることなく、グリーン上でアライメント効果を発揮します。 テーラーメイドでは今までのボール仕上げ工程で、塗料がディンプルの底部に溜まりやすく、ボール表面全体で塗装のムラが生じていた事実を見つけ出し、ボール全体にミクロの厚さで均一にボールをコーティングできる新たな技術を開発。このテーラーメイド独自の「マイクロコーティング」技術を『TP5 TOUR PERFORMANCE STRIPE』、『TP5x TOUR PERFORMANCE STRIPE』にも採用しています」（同） 両機種とも珍しく6球入りの数量限定。オープン価格だが、オンラインストアに税込価格3,795円で製品登録されている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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