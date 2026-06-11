「10年後ですよね……子育てもひと段落して、また演奏活動に復帰したいな、とは思っております」

こう語ったのは、木村拓哉（53）と工藤静香（56）の長女として知られるフルート奏者でモデルのCocomi（25）。6月10日、この日は都内でTHE MONSTERS 10周年記念大展覧会「MONSTER BY MONSTER : NOW AND THEN」のプレビューが開催され、Cocomiはゲストとして登壇した。

本展示は、香港出身のアーティストであるカシン・ロン氏が生み出した「THE MONSTERS」のキャラクターたちを振り返る回顧展。なかでも同氏による「LABUBU（ラブブ）」は、その愛らしい見た目で世界中のファンを集めており、昨年には日本でも社会現象になった。

「10周年記念の展覧会ということで、Cocomiさんは10年後の自分について冒頭のように回答していました。彼女といえば、昨年11月に『週刊文春』で男子バレーボール日本代表・小川智大選手（29）との熱愛が報じられました。“子育て”という結婚を匂わせるワードに反応したファンからは、“ゴールインが間近に控えているのでは”と様々な憶測を集めていましたね」（WEBメディアライター）

後日、Cocomiは自身のインスタグラムに当日の様子を投稿。たくさんのキャラクターに囲まれて彼女と一緒に写っていたのは、ともに登壇していた女優の本田翼（33）。この写真についてCocomiは以下のように綴っていた。

《翼さんと13年ぶり!?の再会でした 13、、、、ねん、、、、だと、、、おかしいな。。。翼さんが記憶の中にいた翼さんよりPretty。。。これが女優さんか。。。》

芸能プロダクション関係者が続ける。

「13年前といえば、父親の木村さんが本田さんとドラマ『安堂ロイド〜A.I. knows LOVE?”』（‘13年、TBS系）で共演していたころにピッタリ重なりますね。

この時、本田さんはまだ女優デビュー間もなかったころ。新人ということで現場では緊張することも多かったそうですが、木村さんが積極的に彼女をサポートしてくれたそうです。当時のインタビューでも『（木村さんは）すごくコミュニケーションを取ろうとしてくれます。いっぱい話しかけてくれますし』と感謝を語っていますね」

当時、木村も本田について「目を引く力を持っています」と絶賛していた。木村家を知る芸能関係者が語る。

「13年前といえば、当時Cocomiさんは12歳になります。つまり『安堂ロイド』で拓哉さんと本田さんが共演していたとき、Cocomiさんは当時20歳だった本田さんと、父親経由で面識があったのだと思いますね。

本田さんもまさか女優デビュー間もないころの“恩人”の娘さんと、再び芸能界で出会うとは思っていなかったのではないでしょうか」

本田と木村家との絆が2人を引き合わせたようだ。