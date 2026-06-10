「ボクシング・６回戦」（１０日、後楽園ホール）

アマチュア４９勝無敗で世界ユースなど９冠の藤木勇我（１８）＝大橋＝が規格外のプロデビューを飾った。いきなりメインイベントに抜擢されながらも堂々とリングに立ち、ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級１５位のウィラ・ミカム（タイ）に２回２分５秒ＴＫＯ勝利。開始早々に得意の左ジャブでぐらつかせるなど支配すると、２回には右アッパーも交えながら着実にダメージを与え、最後は一気のラッシュでレフェリーストップを誘った。

衝撃的な完勝劇に、超満員の会場は大歓声。プロで初めての勝ち名乗りを受けた１８歳は、あどけない笑顔を浮かべながら拳を突き上げ、「ホッとしました。チケットも完売ということでいいデビュー戦になった。こんなにお客さんに見られての試合は初めてなので、すごく楽しかったです」と声を弾ませた。

大阪市出身の藤木はアマチュア無敗のまま強豪・興国高を今春卒業し、名門の大橋ジムでプロ転向。将来的に中量級での世界王者を目指す最強の逸材で、デビュー前にも関わらず“ザ・キング”のニックネームを授かった。この日、リングサイドで見届けた先輩の井上尚弥（３３）＝大橋＝もうなずきながら拍手を贈り、所属ジムの大橋秀行会長（６１）は「本当はもっと（パンチの種類も）あるし強力。出る前に終わっちゃった」と底知れぬポテンシャルに感嘆。藤木自身も「真っすぐのパンチと右アッパーしか打ってないので、（実力の）半分も出してない。自己採点は３０点くらい」と末恐ろしく振り返った。

今後スーパーフェザー級を主戦場に世界を目指す逸材は「地域タイトルが今（王者は）全て日本人で盛り上がっていが、早く３つのうちどれかを取りたい。（その先に）必ず世界王者になります」と高らかに宣言。また、５月２日の東京ドーム大会も現地で体感しただけに「（受けた刺激は）めちゃくちゃ大きい。全世界が憧れる舞台なので、（将来的に）自分もあそこに立ちたい」と決意を込めた。

◆藤木勇我（ふじき・ゆうが）２００７年１２月２５日、大阪市生野区出身。元プロボクサーだった父の影響で小学１年から競技を開始。興国高では全日本選手権など全国大会を全て制覇し、２３年アジアジュニア選手権、２４年世界ユース選手権で優勝するなど９冠を達成。アマチュア戦績は４９戦全勝（３３ＲＳＣ）。右ボクサーファイター。１７０センチ。