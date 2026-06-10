「全日本大学野球選手権・２回戦、周南公立大０−７日体大」（１０日、神宮球場）

日体大が周南公立大に１点も許さず７回コールド勝利。「１番・二塁」の藤巻一洸内野手（４年・日大三高）が２打席連発の活躍で試合を決めた。

「１本目も２本目も打った瞬間は入ると思わなかった」

二回２死二塁は初球の速球を完璧な一振りで右翼席へ運んだ。自身今大会１号となる２ランで先制。続く２打席目も２−０の五回にフルカウントから右翼スタンドへ２ランを放り込んで点差を引き離した。ホームベースを踏むと大喜びのナインに対し、冷静に次打者に話しかけるなど落ち着いた様子だった。

大学では初めてという２打席連続の本塁打は大学通算４本塁打目となった。２つのホームランボールを握りしめ、それでも淡々と言葉を紡いだ。「自分も結果を出さないと試合に出られない立場なので、結果を出すことだけを意識して練習を行ってきました」。今春のリーグ戦は９試合の出場で打率・２３３、２本塁打だった結果を受け止めて懸命に練習を積み重ねた。

古城隆利監督（５７）は藤巻について「バッティングがいい子だけど、自主練習は守備練習ばっかりしている。うちはＤＨで出る子は試合前のシートノックに入らないけど、彼は『入らせてください』って。そこでやっぱり意識も高くなってきた」と話した。高校時代は「スイッチヒッター」だった藤巻に指揮官も期待を寄せている。