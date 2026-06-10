開催：2026.6.10

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 0 - 7 [カージナルス]

MLBの試合が10日に行われ、シティ・フィールドでメッツとカージナルスが対戦した。

メッツの先発投手はフレディ・ペラルタ、対するカージナルスの先発投手はダスティン・メイで試合は開始した。

3回表、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでカージナルス得点 NYM 0-2 STL、4番 ジョーダン・ウォーカー 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 NYM 0-3 STL、5番 ラーズ・ヌートバー 7球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでカージナルス得点 NYM 0-4 STL

5回表、3番 アレク・バールソン 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 NYM 0-6 STL

7回表、3番 アレク・バールソン 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 NYM 0-7 STL

試合は0対7でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのダスティン・メイで、ここまで4勝6敗0S。負け投手はメッツのフレディ・ペラルタで、ここまで4勝5敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-10 10:48:07 更新