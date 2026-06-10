開催：2026.6.10

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 5 - 6 [マリナーズ]

MLBの試合が10日に行われ、オリオールパークでオリオールズとマリナーズが対戦した。

オリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズ、対するマリナーズの先発投手はローガン・ギルバートで試合は開始した。

1回裏、5番 レオディ・タベラス 8球目を打ってセンターへの犠牲フライでオリオールズ得点 BAL 1-0 SEA

4回表、7番 ミッチ・ガーバー 6球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでマリナーズ得点 BAL 1-3 SEA

7回表、3番 ランディ・アロザレーナ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 BAL 1-4 SEA

7回裏、ピッチャー アレックス・ホッピーがワイルドピッチでオリオールズ得点 BAL 2-4 SEA

9回裏、6番 コビー・メヨ 8球目を打って左中間スタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 3-4 SEA、9番 サミュエル・バサロ 3球目を打ってピッチャーゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでオリオールズ得点 BAL 4-4 SEA

10回表、3番 ランディ・アロザレーナ 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 BAL 4-6 SEA

10回裏、5番 レオディ・タベラス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 5-6 SEA

試合は5対6でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのホセ・Ａ・フェレールで、ここまで1勝1敗3S。負け投手はオリオールズのリコ・ガルシアで、ここまで3勝1敗4S。マリナーズのダビラにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-10 10:56:09 更新