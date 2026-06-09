9日、静岡サッカー界に衝撃が走りました。サッカーJ2ジュビロ磐田の新監督に、清水エスパルス前監督の秋葉忠宏氏の就任が決定的となったのです。



千葉県出身の秋葉氏は2010年に現役引退後、ザスパクサツ群馬、水戸ホーリーホックの監督などを歴任した後、2023年に、当時J2だったエスパルスのコーチに就任。





その後、監督に昇格すると、2024年にJ2で優勝を果たしJ1昇格に導きました。（2024年 清水エスパルス監督･当時 秋葉 忠宏 氏）「この2年間が無駄にならないよう来年以降J1で大暴れしたい。みなさんご一緒に、This isエスパルス」昨シーズン終了後に監督を退任しましたが、2025年12月の「キックオフシズオカ」出演時には、サポーターへの感謝の思いを口にしていました。（2025年12月 秋葉 忠宏 氏）「OBでも静岡出身でもない僕と3年間喜怒哀楽をともに戦ってくれたこと、それが僕の誇りであり、今後生きていく大きな財産になりました。本当に3年間幸せでした。ありがとうございました」今シーズンはJ1･ヴィッセル神戸のコーチに就任し、J1百年構想リーグ制覇に貢献しました。一方、ジュビロは今シーズン、志垣 良 新監督のもとスタートしましたが低迷し、シーズン途中で三浦文丈監督に交代、先日終了した百年構想リーグではJ2・J3合わせて40クラブ中32位に終わっていました。名門クラブの立て直しに向け白羽の矢が立った秋葉氏。熱血漢としても知られ、その”秋葉語録”は、たびたびオレンジサポーターの心を熱くしました。（秋葉語録）・「This is This is This is a FOOTBALL」・「いやあ面白かったですね、こういうゲーム大好き」・「ファイティングポーズを見せ続けて立ち上がり、勝つ姿を見せるか。一人の“漢”として、フットボーラーとしてやっていきたい」・「最後にThis isエスパルス、いっときます？This is エスパルス」長年、ライバルとして火花を散らしてきたエスパルスとジュビロ。その監督経験者が相手チームの指揮をとるのは初めてのこと。”禁断の就任”に両チームのサポーターの心境は？（エスパルス サポーター）「複雑だけど頑張ってほしい気持ちもあるし、でもまたエスパルスに戻ってきてほしい」（エスパルス サポーター）「静岡の人は同じファミリーになった気がする。やっぱりそこに秋葉さんがいるのはうれしい。オレンジの血をそのまま持って、ジュビロのユニフォームを着てもらえれば」（ジュビロ サポーター）「監督が次々代わっているので、今度は長くやっていただいて、ぜひジュビロも上に行くような指導をしてもらえれば」（ジュビロ サポーター）「ああいうモチベーターの監督は今のジュビロには必要なのかな。秋葉さんは気持ち、パッションのある監督、その熱を選手たちに伝えてもらって、選手がプレーで発揮してもらえれば、すごい結果はつくのかな」秋葉氏とジェフユナイテッド市原の入団同期で、元日本代表の城彰二氏は今回の件について…。（秋葉氏と入団同期 元日本代表 城 彰二 氏･50歳）「静岡に熱い思いを持っていて、清水でもサポーターに愛される監督になり、こういう噂が立ち、ジュビロの監督という話には、彼はぜひやりたいと思うでしょうし。それが実現するのであれば、彼もうれしいのではないかな。あの熱さは見る人や選手、いろいろな方を巻き込んで、パワーを集めるような存在だと思う。それは彼にしかできない」Q.This isジュビロ、という発言も出てくる？「『This isエスパルス』って言っていたので、同じくジュビロにするのか…注目ですよね。静岡の中で禁断の移籍みたいな感覚で思われる可能性もある。清水サポーターからブーイングや批判の声もあるかもしれないが、みなさんも新しい秋葉を応援してほしい」かつてJリーグで黄金時代を築いたジュビロ磐田の再建を託されることが決定的になった秋葉氏。8月に開幕する新シーズンで、どんなサッカーを見せてくるのか…注目が集まります。