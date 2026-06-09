元モー娘。加護亜依の長女がゴルフデビュー！ 親子3人で仲よくラウンド「とっても楽しんでいました」
元モーニング娘。の加護亜依が自身のインスタグラムを更新。「休日は息子くんが大好きなゴルフへ」と記すと、母子で楽しくラウンドしたことを投稿した。
【写真】カートに乗った子供たちをこっそり撮影、加護亜依の母親目線（全4枚）
さらにこの日は「娘も今回ゴルフデビューできて とっても楽しんでいました」と加護を喜ばせていた。投稿ではグリーンのボーダー柄ポロシャツに白のミニプリーツスカート姿の加護が、スタイルの良さを披露。2枚目はカートに乗った2人の子供の後ろ姿。弟の世話をするお姉さんの優しさが感じられる写真だ。そして最後はフックラインを読み切った息子のロングパットを動画で公開した。投稿を見たファンからは「家族でゴルフ ええっすね」「最高に素敵なママ〜」「素敵な親子ですね」「娘ちゃんの横顔があいぼんにしか見えない」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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