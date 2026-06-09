　9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1580円高の6万5400円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

71217.69円　　ボリンジャーバンド3σ
68772.19円　　ボリンジャーバンド2σ
66418.00円　　5日移動平均
66326.70円　　ボリンジャーバンド1σ
66105.00円　　一目均衡表・転換線
65400.00円　　9日夜間取引終値
64024.60円　　8日日経平均株価現物終値
63881.20円　　25日移動平均
63715.00円　　一目均衡表・基準線
61435.70円　　ボリンジャーバンド-1σ
58990.21円　　ボリンジャーバンド2σ
58588.27円　　75日移動平均
57690.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
56544.71円　　ボリンジャーバンド3σ
55700.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
52590.35円　　200日移動平均

株探ニュース