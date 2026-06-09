日経225先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1580円高の6万5400円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
71217.69円 ボリンジャーバンド3σ
68772.19円 ボリンジャーバンド2σ
66418.00円 5日移動平均
66326.70円 ボリンジャーバンド1σ
66105.00円 一目均衡表・転換線
65400.00円 9日夜間取引終値
64024.60円 8日日経平均株価現物終値
63881.20円 25日移動平均
63715.00円 一目均衡表・基準線
61435.70円 ボリンジャーバンド-1σ
58990.21円 ボリンジャーバンド2σ
58588.27円 75日移動平均
57690.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
56544.71円 ボリンジャーバンド3σ
55700.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
52590.35円 200日移動平均
株探ニュース
71217.69円 ボリンジャーバンド3σ
68772.19円 ボリンジャーバンド2σ
66418.00円 5日移動平均
66326.70円 ボリンジャーバンド1σ
66105.00円 一目均衡表・転換線
65400.00円 9日夜間取引終値
64024.60円 8日日経平均株価現物終値
63881.20円 25日移動平均
63715.00円 一目均衡表・基準線
61435.70円 ボリンジャーバンド-1σ
58990.21円 ボリンジャーバンド2σ
58588.27円 75日移動平均
57690.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
56544.71円 ボリンジャーバンド3σ
55700.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
52590.35円 200日移動平均
株探ニュース