日経225先物：9日夜間取引終値＝1580円高、6万5400円
9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1580円高の6万5400円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万4024.6円に対しては1375.40円高。出来高は1万7735枚だった。
TOPIX先物期近は3899ポイントと前日比53ポイント高、TOPIX現物終値比46.62ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65400 +1580 17735
日経225mini 65430 +1585 372069
TOPIX先物 3899 +53 22354
JPX日経400先物 35350 +670 803
グロース指数先物 747 +3 839
東証REIT指数先物 1766.5 +7 20
株探ニュース
TOPIX先物期近は3899ポイントと前日比53ポイント高、TOPIX現物終値比46.62ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65400 +1580 17735
日経225mini 65430 +1585 372069
TOPIX先物 3899 +53 22354
JPX日経400先物 35350 +670 803
グロース指数先物 747 +3 839
東証REIT指数先物 1766.5 +7 20
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