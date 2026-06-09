　9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1580円高の6万5400円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万4024.6円に対しては1375.40円高。出来高は1万7735枚だった。

　TOPIX先物期近は3899ポイントと前日比53ポイント高、TOPIX現物終値比46.62ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65400　　　　 +1580　　　 17735
日経225mini 　　　　　　 65430　　　　 +1585　　　372069
TOPIX先物 　　　　　　　　3899　　　　　 +53　　　 22354
JPX日経400先物　　　　　 35350　　　　　+670　　　　 803
グロース指数先物　　　　　 747　　　　　　+3　　　　 839
東証REIT指数先物　　　　1766.5　　　　　　+7　　　　　20

株探ニュース