レジ締めで「プラス1万円」の違算金！ 原因は間違いなく自分だけど…ピン札1万円の違和感を無視した店員の痛恨のミス

仕事でのミスは誰にでもあるが、周囲を巻き込んでしまった上に「自分がやった」と名乗り出られなかったミスは、何年経っても罪悪感として心に残り続けるものだ。

投稿を寄せた40代男性（営業／年収900万円）は、15年以上前に「有名チェーンの衣料品店」でアルバイトをしていた際の「痛恨のミス」を振り返った。（文：金森マリ乃）

1万円札をレジにしまう「このとき、凄く違和感があった」

年末のセール中。3台のレジがフル稼働し、長蛇の列ができるほどの大混雑だった。レジ担当だった男性は、客から1万数千円と小銭を受け取り、お釣りを渡した。

「受け取ったお金は、会計が終わるまでレジの上に置いておくのだが、会計が終わりレジの中にしまう時に1万円が落ちた。このとき、凄く違和感があった。1万円はピン札だったことも覚えている」

つまり、本当は1万円札を“2枚”受け取っていた可能性が高かった。本来ならその場でレジを止めて確認すべきだったが、目の前の長い行列のプレッシャーから「そのまま無視した」という。

社員が深夜11時まで原因究明に追われる事態に

その場しのぎの判断は、閉店後に最悪の形で跳ね返ってくる。

「結果、閉店後のレジ締め作業でプラス1万円の差異発生。社員さんが何度も確認し、結局ダメ。社員さんは11時ごろまで確認していたらしい」

1円のズレでも大問題になるレジ締めで、1万円という巨額の誤差。社員が深夜まで原因究明に追われる中、男性はどうしても事実を打ち明けることができなかった。

「間違いなく原因は俺だったけど、そんなことも言えず。しばらくはレジをやるのが億劫だった」

15年経った今でも、あの時のピン札の感触と後悔を鮮明に覚えているのだろう。男性は「ピン札の場合、使う側も受け取る側も注意しましょう。ぴったりくっついてる時があるからね」と、リアルな教訓を書いていた。

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