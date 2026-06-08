お笑いコンビ「ペナルティ」が8日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演し、W杯北中米大会（11日開幕）に臨む日本代表の後輩にエールを送った。

高校サッカーの強豪・市船橋（千葉）サッカー部出身で知られる2人。「ナイツ」塙宣之から「市立船橋の後輩が1人…」と振られると、ワッキー（53）は「そうなんですよね。鈴木唯人君。実は市船初なんですよ。意外って言われるけど」と打ち明けた。

これまで8大会連続でW杯に出ている日本だが、市船橋出身者でW杯代表はいなかった。これまで多数のJリーガー、プロ選手を輩出しているだけに、意外すぎる事実。塙は「えっ！！」と驚きの声を上げた。

土屋伸之が「北嶋（秀朗）さんとかいたけど…」と、同校出身の元スター選手の名を挙げると、ワッキーは「よく知ってるね」と驚き。ヒデは「Jリーガーを一番出して、高校のタイトルも一番取った学校なのに、初という。高校で燃え尽きちゃうというのがあるので」と、自分なりの見解を口にした。その上で、「ようやく。だからうれしいですよ〜」と、喜びをかみしめていた。

ワッキーは「日本代表に定着した選手もいないんですよ。パラパラ選ばれた人はいるんですけど」と、もう一つの意外な事実を明かしていた。