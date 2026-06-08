気象庁は8日、フィリピン付近で発生した大規模な地震の影響を受けて、午前9時5分、日本太平洋沿岸の地域に津波注意報を発令した。茨城県から沖縄県までの広い地域に及んでいる。

津波注意報の発令は朝の情報番組の時間帯に重なり、NHKや民放各局は、それまで放送していた内容を変更するなどして、津波注意報や到達予想時刻に関してのニュースを伝えた。

NHKでは「あさイチ」の放送を途中で終了し、ニューススタジオからの地震に関するニュースに切り替えた。

また、日本テレビ系「DayDay.」やテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」、フジテレビ系「ノンストップ！」は放送内容を一時、津波注意報の情報に切り替え、発令地域の視聴者に注意を呼び掛けた。

TBS系「ラヴイット！」は、番組内で地震に関するニュースを臨時で伝えた。

民放各局はその後、通常の内容の放送に戻したが、テレビ東京を含めて、津波注意報に関する情報を画面上で伝えながら、注意喚起を続けた。

今回の地震について、震源はフィリピン付近で、地震の規模を示すマグニチュードは8・2と推定されている。