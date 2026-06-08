モバ充シェアリングのCHARGESPOT 急速充電対応モデルを導入開始 より早く充電可能に

INFORICHは6月以降、モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」で、急速充電に対応した新型モバイルバッテリーを順次展開する。



●容量も増加しさらに使いやすく



新たに展開されるモバイルバッテリーは、USB Power DeliveryやPPS規格に対応し、容量も通常モデルの5000mAhから8000mAhに増加。最大約20Wの急速充電に対応し、機器に応じて最適な充電が可能となっている。USB Type-C、Lightningの2端子を設ける。



なお、現時点ではこの新モデル導入に伴う利用料金の変更はない。今後は市場の需要に応じて、順次展開数を拡大していく。また、ケーブル3本一体型モデルの国内展開も予定している。