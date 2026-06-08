「構想力・イノベーション講座」（運営Aoba-BBT）の人気講師で、シンガポールを拠点に活躍する戦略コンサルタント坂田幸樹氏の最新刊『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』（ダイヤモンド社）は、新規事業の立案や自社の課題解決に役立つ戦略の立て方をわかりやすく解説する入門書。戦略とは何か。変化の時代に、企業は何を問い直すべきなのか。本連載では、さまざまな経営や組織の悩みについて坂田氏に話を聞きながら、同書の考え方を現在進行形の課題へと結びつけていく。

一流リーダーが絶対に使わない言葉

「最近の若い人は指示待ちで困る」

「あの人にはまだ任せられない」

「いつも準備不足なんだよね」

あなたの周りに、こんな言葉が口癖のリーダーはいないでしょうか。実は、これらは一流リーダーが絶対に使わない言葉の典型です。

できない理由を「人」に求めるか

「仕組み」に求めるか

チームで問題が起きたとき、リーダーには二つの選択肢があります。

「あの人がこうしたから」と人に矢印を向けるか、もしくは「仕組みがこうなっているから」と仕組みに矢印を向けるかです。

一流のリーダーは、必ず後者を選びます。

なぜなら、リーダーに求められるのは個人を責めることではなく、成果が生まれる仕組みをつくり、改善し続けることだからです。

たとえば、「最近の若い人は指示待ちで困る」と言う上司がいます。しかし本当にそうでしょうか？

・指示待ちにならざるを得ない仕組みになっていないか

・失敗すると叱られる環境になっていないか

・上司自身が常に答えを与えてしまっていないか

優秀なリーダーは、個人の能力や性格よりも先に、そうした構造を疑います。「あの人が悪い」で思考を止めるのではなく、「なぜそうなってしまうのか」を考えるのです。

「あの人のここが悪い」と言い続けても、チームは何も変わりません。

しかし仕組みを変えれば、同じ人でも成果は変わります。

「社長が言ったから」も同じ構造

自分の言葉で語れないリーダーも、実は同じ問題を抱えています。

「社長が言ったから」

「上の方針だから」

こうした言葉を使うリーダーは、責任の矢印を自分以外に向けています。

しかし、部下が知りたいのは、社長が何を考えているかではありません。目の前の上司がどう考え、なぜその判断をするのかです。

ところが、「社長が言ったから」で説明を終えてしまうと、その上司自身の考えは全く見えてきません。すると部下は思います。「この人は何のためにいるのだろう」と。

人に責任を向けることも、上司や社長を盾にすることも、本質的には同じです。どちらも、自分で判断し、自分で責任を引き受けることを避けている状態なのです。

仕組みに矢印を向けるリーダーの口癖

では、一流のリーダーはどのような言葉を使うのでしょうか？

たとえば、こんな言葉です。

「やり方を変えてみよう」

「仕組みの問題だから、プロセスを見直そう」

「私はこう思う。なぜなら〜」

最後の「私はこう思う。なぜなら〜」は、シンプルですが非常に重要です。

リーダーに求められるのは、自分の頭で考え、自分の言葉で判断を示し、その結果に責任を持つことです。

人に矢印を向けることをやめる。仕組みに矢印を向ける。そして、自分の言葉で語る。それだけで、チームの空気は大きく変わり始めます。

坂田幸樹（さかた・こうき）

IGPIグループ共同経営者、IGPIシンガポール取締役CEO、JBIC IG Partners取締役。早稲田大学政治経済学部卒、IEビジネススクール経営学修士（MBA）。ITストラテジスト。

大学卒業後、キャップジェミニ・アーンスト・アンド・ヤング（現フォーティエンスコンサルティング）に入社。日本コカ・コーラを経て、創業期のリヴァンプ入社。アパレル企業、ファストフードチェーン、システム会社などへのハンズオン支援（事業計画立案・実行、M＆A、資金調達など）に従事。

その後、支援先のシステム会社にリヴァンプから転籍して代表取締役に就任。

退任後、経営共創基盤（IGPI）に入社。2013年にIGPIシンガポールを立ち上げるためシンガポールに拠点を移す。現在は3拠点、8国籍のチームで日本企業や現地企業、政府機関向けのプロジェクトに従事。

単著に『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』『超速で成果を出す アジャイル仕事術』、共著に『構想力が劇的に高まる アーキテクト思考』（共にダイヤモンド社）がある。