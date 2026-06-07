歌手中島美嘉（43）の公式HPが7日に更新。13日(土)に開催を予定していた、ソウル公演を中止することを発表した。

公式HPでは「6月13日(土)に開催を予定しておりました、『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026』ソウル公演につきまして、現地主催会社及び現地制作会社の都合により、中止させていただくこととなりました。予定通り、公演が開催できるよう協議を続けて参りましたが、万全な環境で予定通りのパフォーマンスをお届けする事が困難と判断いたしました」と発表した。

「本公演を心待ちにされていたファンの皆様、ならびに関係各所の皆様には、公演間近のご報告になりましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪を伝えた。

また、中島も「本公演をとても楽しみにしておりましたので、非常に残念で申し訳ない気持ちで一杯です。公演を待って下さっていたファンの皆さまへ直接謝意をお伝えすることが出来ない状況をとても心苦しく思っております。既に中止を発表しておりましたマレーシア公演も同様、必ず再公演を実現し戻ってきますので、待っていていただけたら嬉しいです」とコメントを寄せた。