「クイズが激ムズ」「平和で泣ける」トラジャ松田元太と松倉海斗による“松松アドベンチャー”動画が話題！「おもしろすぎ」「どこにいても仲良し」の声

【動画】臨場感たっぷり！“松松”によるおもしろトロッコアドベンチャー

Travis Japanの松田元太が自身のInstagramで、メンバーの松倉海斗との動画を公開した。

■松田元太「こーゆーの一生出来ちゃう松松」

松田はハッシュタグ「GENsTAgram」「トラジャサマバケ」「ディズニープラス」などを添えて松倉と映る1点の動画を投稿した。

これは現在ディズニープラスにて独占配信中の、Travis Japanのアメリカ旅に完全密着した、トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』での一幕。

大自然の中を走るトロッコに揺られる2人。松田が「トロッコアドベンチャー！」と発するところから始まる。隣の松倉も拍手で盛り上げると、松田が「ではここで2択のあれをして…」と自作問題を出題。

ハッシュタグで「ネプリーグ風」「トロッコアドベンチャー風」としているように、クイズ番組のオマージュを即興でやってみせた。

さらにハッシュタグでは「問題の質悪め」「こーゆーの一生出来ちゃう松松」「松松アドベンチャー」と自虐的に綴るなど、“松松”によるユニークなクイズコーナーが出来上がっていた。

■臨場感たっぷり！“松松”による自作トロッコアドベンチャー

この投稿には、「突如始まったトロッコアドベンチャー」「元太くんに付き合ってあげる松倉くんは優しい」「どこにいても仲良し」「松松のこういう時間好き」「おもしろすぎ」「クイズが激ムズすぎる」「平和で泣ける」など様々なコメントが寄せられていた。