日本テレビ系列で現在放送中の、志尊淳主演『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分〜）。第9話「最後の試練」が6月7日（日）に放送予定です。

【写真】ミンソクの養兄・キム・ヒスンを演じるのは…

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク/青木照。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった 河瀬桃子。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない……その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを……。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった……。

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主人公のキム・ミンソク/青木照を志尊淳、ミンソクと惹かれあう河瀬桃子を仁村紗和、桃子に恋心を抱く御曹司・山城拓人を京本大我、謎の令嬢・新海映里を長濱ねるが演じる。

主題歌は昨年25周年アニバーサリーイヤーをむかえたアーティストAIが、本作のために書き下ろした楽曲『It’s You』。



日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（写真提供：日本テレビ）

＜前回のあらすじ＞

ついに対決の時！

理想のホテルの実現を夢見る韓国の財閥御曹司キム・ミンソク/青木照は、ホテルの仲間と自分の夢を守るため、養母・キョンファ（キム・ジュリョンさん）と養兄・ヒスン（キム・ドワンさん）と向き合うことを決意。

診療所の医師・河瀬桃子に、「すべてが解決できた時、あなたのところに戻ってきたい」と伝え、韓国へ旅立とうとする矢先、キョンファとヒスンが緊急来日！

２人が視察に来ることを知らされていなかったホテルの従業員たちは大慌て。大規模なリストラでもあるのではないかと不安に駆られる従業員たちを、ミンソクは「心配いりません」と落ち着かせ、キョンファ、ヒスンと話をしようとするが……。

「おまえと話すことなんかない」――。

ミンソクの問いかけに全く耳を貸そうとしないキョンファは、近いうちにファングムホテルトーキョーの閉業を発表すると宣言！

「お母さん……どうしてそこまで……？」。キョンファが自分を徹底的に排除しようとする理由が分からないミンソクは、途方に暮れ……。

そんな中、ホテルの仲間を守りたいミンソクは、ある決断を下すが――。



日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（写真提供：日本テレビ）

＜第9話あらすじ＞

幸せをつかみかけたミンソクに、命の危機が迫る……！

理想のホテルの実現を夢見る韓国の財閥御曹司キム・ミンソク/青木照は、自分を韓国から追い出した養兄･ヒスンとの確執を解消。

ヒスンは今までミンソクを見捨てたフリをしながら、ミンソクにかけられていた横領の疑いを晴らすために証拠集めをしていたのだった。

これからは兄弟で一緒にファングムホテルグループを守っていきたいというヒスンの思いを受け止めたミンソクは、ようやく自分の居場所を取り戻し、約束通り、離れていた恋人・河瀬桃子を迎えに行くが……。

その矢先、養母・キョンファが暴走！

溺愛する息子のヒスンが裏でミンソクのために動いていた事実を知り、憎しみを募らせ、ナイフでミンソクを刺してしまい…！

意識不明の重体で山城記念病院に運ばれたミンソクは、肝臓を大きく損傷し、一刻を争う危険な状態に…！

激しく動揺する桃子は、幼なじみの山城拓人（京本大我さん）に泣きすがるが…。

ミンソクを救おうとする拓人が、予期せぬ行動に出て…！