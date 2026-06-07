米国は「ホスト国」にふさわしいのか？　政府がイラン代表スタッフへのビザ発給を拒否　開幕目前の“不公平なW杯”に批判噴出「意図的かつ差別的な扱い」

W杯開幕が間近に迫る中、イラン代表の扱いを巡る混乱が続いている(C)Getty Images

果たして、公平な条件での大会参加は叶うのか。来る6月12日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に挑むイラン代表に激震が走っている。

【動画】日本の守備網を切り裂く脅威に オランダ代表の鋭いカウンターアタックを見る

明らかになったのは、ホスト国であるアメリカからの厳しい取り締まりだ。現地時間6月5日、英公共放送『BBC』を含む複数の海外メディアは、イラン・サッカー連盟のメフディ・タジ会長を含む計15人の関係スタッフに対するビザ発給が拒否され、大会参加が認められない状況だと伝えた。

そもそもアメリカとイランの関係性は芳しくない。今年2月にドナルド・トランプ政権がイスラエルとともに実行した国内への軍事作戦が影響し、国際情勢が悪化。すでにW杯出場を決めていたイランだったが、攻撃を正当化し続けているトランプ大統領が「（イランが）ワールドカップに出場することは、彼らの生命と安全の観点から適切ではない」と漏らしたことで、大会参加の際の安全面などが不安視されていた。

そうした中で、出場登録がされた全26選手と「必要最低限」とされるサポートスタッフに対するビザは今月5日に発給がされたばかりだった。

しかし、その際にも「（イラン側が）この制度を悪用して、偽りの口実でテロリストをアメリカに潜入させることは許されない」と発信していたアメリカ政府は、それ以上の入国を認めない意向を堅くしている。

W杯のグループステージ3試合をアメリカで戦う予定となっているイラン。それだけにコーチ陣が試合に携わるためにはビザが必要となるのだが、現時点で見通しは明るくないという。