90分間「濡れっぱなし。びしょ濡れ」姿… 豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラが公開
お笑いコンビ・豪快キャプテン（山下ギャンブルゴリラ、べーやん）のテレビ初冠番組『豪快キャプテンの よそはよそ、うちはうち。』がCSチャンネル「GAORA」でスタートすることになり、5日に初回の公開収録が大阪・よしもと卍劇場（マンゲキ）で行われた。
【写真多数】色々と大奮闘する豪快キャプテン
豪快キャプテンは「第60回上方漫才大賞」新人賞を受賞し、『M-1グランプリ2025』ではファイナルに進出するなど、勢いに乗る存在。新番組『よそはよそ、うちはうち。』は、SNSや世間体など“よそ”ばかり気にしてしまう時代に、“うち”の笑いで風穴を開ける予測不能バラエティー。
初回収録は、ゲストにダブルアート（タグ、真べぇ）、イチオク・ないすケン、カンフーカンフー・チェン、丸亀じゃんご・安場泰介、ゴエモン・だいじゅ、とくいち・大野、三遊間・さくらい、例えば炎（タキノルイ、田上）、真輝志、しげという、豪快キャプテンと仲の良いマンゲキメンバーも登場。ゲームで大奮闘した山下は滝のように汗が噴き出し、あまりの汗量に途中でタオルが投入される場面もあった。
山下は「最初から最後まで、汗が引く間が一回もなかった」と振り返り、べーやんが「これからは水分休憩を入れます」と提案。山下は「痩せそう…」と漏らしながら、「90分ずっと汗かきっぱなし、濡れっぱなし。びしょ濡れでした。風邪引くかもしれません」と明かし、べーやんも「こんなに濡れる山下さんが見られるのも“よそうち”の良さです」とアピールした。
同番組は、これまで『千鳥のぼっけぇTV！』『麒麟・千鳥の二笑流TV』『銀シャリの5upベイベー』『マンゲキ発信！BUZZってミキ！』『ろくでなしミトリズ』『ロングコートダディ・ニッポンの社長のぼちぼちストレンジャーズ』『マジで勘弁！けびた君』『推してまえ！ダブルヒガシ』など、数々の人気番組を輩出してきた伝統枠での放送となる。
山下は「売れてない人がおらんってことは、もう吉本が食わしてくれるんかなって。安心できましたね。“お笑い公務員”の権利を得た感じです」と手応え。べーやんが「僕はあまり意識せずにやってました。それを考えると余計にガチガチになるので…」と語るが、山下は「俺は結構考えてたで。これで食えるわ、安泰やなって」と畳みかけ、笑いを誘った。
今後は隔月で、公開収録とマンゲキでのライブ『裏・豪快キャプテンの よそはよそ、うちはうち。』を開催する。ライブでは“楽しいけれどテレビではなかなかできない”企画を集約し、オンライン配信も実施予定。
■『豪快キャプテンの よそはよそ、うちはうち。』
GAORA SPORTS 7月4日（土）初回放送
配信情報：FANYチャンネル＝GAORA SPORTS放送後、配信予定
次回公演概要
『裏・豪快キャプテンの よそはよそ、うちはうち。』公演概要
日時：7月17日(金)18:45開場 19:00開演
出演：豪快キャプテン
ゲスト：ダブルアート／マイスイートメモリーズ／三遊間／cacao ほか
会場：よしもと漫才劇場
【写真多数】色々と大奮闘する豪快キャプテン
豪快キャプテンは「第60回上方漫才大賞」新人賞を受賞し、『M-1グランプリ2025』ではファイナルに進出するなど、勢いに乗る存在。新番組『よそはよそ、うちはうち。』は、SNSや世間体など“よそ”ばかり気にしてしまう時代に、“うち”の笑いで風穴を開ける予測不能バラエティー。
山下は「最初から最後まで、汗が引く間が一回もなかった」と振り返り、べーやんが「これからは水分休憩を入れます」と提案。山下は「痩せそう…」と漏らしながら、「90分ずっと汗かきっぱなし、濡れっぱなし。びしょ濡れでした。風邪引くかもしれません」と明かし、べーやんも「こんなに濡れる山下さんが見られるのも“よそうち”の良さです」とアピールした。
同番組は、これまで『千鳥のぼっけぇTV！』『麒麟・千鳥の二笑流TV』『銀シャリの5upベイベー』『マンゲキ発信！BUZZってミキ！』『ろくでなしミトリズ』『ロングコートダディ・ニッポンの社長のぼちぼちストレンジャーズ』『マジで勘弁！けびた君』『推してまえ！ダブルヒガシ』など、数々の人気番組を輩出してきた伝統枠での放送となる。
山下は「売れてない人がおらんってことは、もう吉本が食わしてくれるんかなって。安心できましたね。“お笑い公務員”の権利を得た感じです」と手応え。べーやんが「僕はあまり意識せずにやってました。それを考えると余計にガチガチになるので…」と語るが、山下は「俺は結構考えてたで。これで食えるわ、安泰やなって」と畳みかけ、笑いを誘った。
今後は隔月で、公開収録とマンゲキでのライブ『裏・豪快キャプテンの よそはよそ、うちはうち。』を開催する。ライブでは“楽しいけれどテレビではなかなかできない”企画を集約し、オンライン配信も実施予定。
■『豪快キャプテンの よそはよそ、うちはうち。』
GAORA SPORTS 7月4日（土）初回放送
配信情報：FANYチャンネル＝GAORA SPORTS放送後、配信予定
次回公演概要
『裏・豪快キャプテンの よそはよそ、うちはうち。』公演概要
日時：7月17日(金)18:45開場 19:00開演
出演：豪快キャプテン
ゲスト：ダブルアート／マイスイートメモリーズ／三遊間／cacao ほか
会場：よしもと漫才劇場