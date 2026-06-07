＜才能の裏には…＞「将来が楽しみ」「オリンピックだ」周りの過度な期待に子どもは…【第1話まんが】
私はミサコ（38）。姉妹2人を育てています。もともと長女がお友だちとスイミングスクールに通っていて、それを見ていた次女のアキ（小4）も、小1のときに「楽しそうだからやりたい」とはじめました。2人とも楽しく通っていたのですが、どうやら次女のアキには才能があったようです。本人は楽しく泳いでいるだけなのに、さまざまな記録を更新して、コーチやほかの生徒たちに注目されはじめました。コーチから「ジュニアオリンピック」の話題が出るほどです。けれど、それが問題になりました……。
アキは1年生からスイミングスクールに通っています。通いはじめ、最初はとても楽しんでいました。
ところが、最近は……。「私、大会には出たくない」本人があまり楽しんでいないようなんです。
大会にも出たがらないなんて……。
長く通っていて気づいたのですが、このスクールはみんな競争意識がとても高いのです。
本気でジュニアオリンピックを目指している子もいました。
このスクールでは、アキのように「ただ楽しいからやりたい」という子はあまりいないようです。そのため、コーチたちの指導も熱心です。
アキはただ、スイミングスクールを楽しんでいました。
けれど、記録が伸びるにつれて、コーチたちは「もっと上を目指そう」と求めるようになったのです。
アキは楽しんで泳いでいるだけなのに記録が伸び続けていくので、それを見たほかの生徒たちが「自分には才能がない」と自信をなくして、自分の夢をアキに託すようにやめてしまうこともありました。
そうした状況が、アキにはかなりの負担だったようです。ついに「大会にも出たくない」と言うほど、落ち込んでしまいました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香
アキは1年生からスイミングスクールに通っています。通いはじめ、最初はとても楽しんでいました。
ところが、最近は……。「私、大会には出たくない」本人があまり楽しんでいないようなんです。
大会にも出たがらないなんて……。
長く通っていて気づいたのですが、このスクールはみんな競争意識がとても高いのです。
本気でジュニアオリンピックを目指している子もいました。
このスクールでは、アキのように「ただ楽しいからやりたい」という子はあまりいないようです。そのため、コーチたちの指導も熱心です。
アキはただ、スイミングスクールを楽しんでいました。
けれど、記録が伸びるにつれて、コーチたちは「もっと上を目指そう」と求めるようになったのです。
アキは楽しんで泳いでいるだけなのに記録が伸び続けていくので、それを見たほかの生徒たちが「自分には才能がない」と自信をなくして、自分の夢をアキに託すようにやめてしまうこともありました。
そうした状況が、アキにはかなりの負担だったようです。ついに「大会にも出たくない」と言うほど、落ち込んでしまいました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香