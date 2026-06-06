

（C）2026「免許返納!?」製作委員会

舘ひろしが主演を務める“ノンストップドライブコメディ”映画『免許返納!?』（6月19日公開）劇中CMのフルバージョンが公開された。

【動画・写真】公開された映画『免許返納!?』南条弘（舘ひろし）出演 劇中CM＆ポスタービジュアル

俳優仲間・尾崎（宇崎竜童） の事故をきっかけに、 世論の渦中へと巻き込まれて免許返納を迫られた南条（舘ひろし） 。そんな中、彼のもとに舞い込んだのは、所属事務所が引き受けた政府の広報CMへの出演。この度、その全貌が明らかとなる劇中CM映像がフル尺で解禁。

解禁されたCM映像のオープニングでは、サイレントとともにパトカーが駆けつけたシーンからスタート。レパードから颯爽と降り立ったのは、ダンディ刑事に扮した南条。コートの内ポケットからスマートに取り出したのは、警察手帳――ではなく、まさかの運転免許証。 「私、免許返納します」と決め台詞を放ち、意表を突く。その直後、場面が打って変わって、今度は真剣な表情で高齢者ドライバーに免許を返納することを促す南条の姿が映し出され、その圧倒的なスター性が存分に発揮されたCMとなっている。

併せて、解禁された劇中ポスターは、南条弘が主演を務める最新作『老人家族』と、南条弘と親交の深い大女優・加藤麗子（大地真央）主演の『極道の妻 紅蓮の盃』が登場。

『老人家族』のポスターには「現代に問う、家族の形」というコピーが書かれ、海外映画祭にも出品するほど芸術性があふれるデザインに仕上がっている。かつて一世を風靡したアクションスターの面影もなく、歳月を刻んだ老人という、スター俳優としての新たな一面を感じさせる南条の姿が映し出されている。芸術作品でも高い評価を受け、数々の賞を獲得するなど俳優人生は順風満帆。意気揚々としているはずの南条だが、裏では「アクションがやりてぇんだよ」とマネージャーに不満タラタラ…。

さらに、 『極道の妻 紅蓮の盃』のポスターでは、艶やかな着物を身に包んだ加藤麗子の気品と迫力を兼ね備えた姿からあの名作任侠映画を彷彿とさせる仕上がりとなっている。ポスターに添えられたキャッチコピーは「あんた、そこに仁義はあるんか」これまたあのCMを彷彿とさせるコピーと威厳を漂わせる情け容赦のない姉御（女将さん？）の鋭い眼差しには視線が釘付けになってしまう。

劇中ＣＭや劇中ポスターから舘ひろしが演じるアクションスター南条弘と、大地真央が演じる大女優・加藤麗子のキャラクター像がより鮮明に浮かび上がる。劇中劇のビジュアルだけでも見る者の想像を掻き立て、誰しもがクスっと笑ってしまうオマージュは、本編への期待に胸が膨らむ内容となっている。