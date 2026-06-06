“元アイドル”165cmレースクイーン、ミニ丈姿が「スタイル抜群」「最高」「美脚すぎる」
レースクイーンの池永百合が6日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】“元アイドル”165cmレースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永は、愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
今回「おはようございます 何枚目が好き？」とつづり、ミニ丈のワンピース姿を複数枚にわたって披露。黒のロングブーツでも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美脚すぎる」「最高」などコメントが多数集まっている。
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）、X（@ikenaga_yuri）
【写真】“元アイドル”165cmレースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永は、愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
今回「おはようございます 何枚目が好き？」とつづり、ミニ丈のワンピース姿を複数枚にわたって披露。黒のロングブーツでも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美脚すぎる」「最高」などコメントが多数集まっている。
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）、X（@ikenaga_yuri）