MEGUMI、人前で歓喜の号泣「流石に崩壊しました」“2冠獲得”映画祭回顧【FUJIKO】
【モデルプレス＝2026/06/06】女優・プロデューサーのMEGUMIが7日、都内で開催された映画『FUJIKO』公開記念舞台挨拶に出席。号泣したエピソードを振り返った。
【写真】44歳美人女優、キャミワンピ姿で肌見せ
先⽇イタリアで開催された第28回ウディネ・ファーイースト映画祭では、コンペティション部⾨に正式出品され、現地時間5⽉3⽇に発表された受賞式では、最⾼賞にあたる「ゴールデン・マルベリー賞（Golden Mulberry Award）」と「ブラック・ドラゴン・特別観客賞（Black Dragon Audience Award）」を受賞した本作。第28回ウディネ・ファーイースト映画祭での写真がスクリーンに映し出されると、リリーは「この時、MEGUMIさんが号泣したらしいですね」とコメント。MEGUMIは「そうなんですよ。感情が。（⽚⼭）友希ちゃんも号泣して、抱き合って泣きました。人前で感情はあんまり出ないタイプなんですけど、流石に崩壊しました」と明かし、「スタンディングオベーションも、5分くらいいただいて。涙を流して拍手してくださっている方もたくさんいて。本当に感動しました」と振り返っていた。
MEGUMIが企画・プロデューサーを務めた本作は、⽊村太⼀監督の母をモデルにした主人公・富⼠⼦（⽚⼭）が、周囲の反対を押し切りシングルマザーとして娘を育てることを決め、図らずも⾃⾝が憧れていたロックンロールのような波乱万丈の⼈⽣を歩む姿を描く。この日はキャストの⽚⼭、YOU、渡辺友那、リリー、岸本加世⼦、⽊村監督も出席した。（modelpress編集部）
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◆MEGUMI、号泣エピソード回顧
先⽇イタリアで開催された第28回ウディネ・ファーイースト映画祭では、コンペティション部⾨に正式出品され、現地時間5⽉3⽇に発表された受賞式では、最⾼賞にあたる「ゴールデン・マルベリー賞（Golden Mulberry Award）」と「ブラック・ドラゴン・特別観客賞（Black Dragon Audience Award）」を受賞した本作。第28回ウディネ・ファーイースト映画祭での写真がスクリーンに映し出されると、リリーは「この時、MEGUMIさんが号泣したらしいですね」とコメント。MEGUMIは「そうなんですよ。感情が。（⽚⼭）友希ちゃんも号泣して、抱き合って泣きました。人前で感情はあんまり出ないタイプなんですけど、流石に崩壊しました」と明かし、「スタンディングオベーションも、5分くらいいただいて。涙を流して拍手してくださっている方もたくさんいて。本当に感動しました」と振り返っていた。
◆映画「FUJIKO」
MEGUMIが企画・プロデューサーを務めた本作は、⽊村太⼀監督の母をモデルにした主人公・富⼠⼦（⽚⼭）が、周囲の反対を押し切りシングルマザーとして娘を育てることを決め、図らずも⾃⾝が憧れていたロックンロールのような波乱万丈の⼈⽣を歩む姿を描く。この日はキャストの⽚⼭、YOU、渡辺友那、リリー、岸本加世⼦、⽊村監督も出席した。（modelpress編集部）
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