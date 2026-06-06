マヨで揉むからジューシー！鶏胸肉で作る「チキンナゲット風」｜子どもに人気のレシピ

「パサパサしているから鶏胸肉が得意じゃない」というお子さんも、だ〜い好きなチキンナゲットだったら、興味を持ってくれるはず。



この記事では、鶏胸肉1/2枚を薄く切って作る「チキンナゲット風」のレシピを紹介します。

マヨネーズベースの下味をつけるから、しっとりジューシー。

「これほんとに鶏胸肉？」って聞かれること間違いなしですよ。

鶏胸肉で作る「チキンナゲット風」のレシピ

材料（1人分）と作り方

（1）鶏胸肉1/2枚（約120g）は4〜5等分になるよう、幅1cmのそぎ切りにする。ポリ袋に入れ、にんにくのすりおろし、塩、こしょう各少々、マヨネーズ大さじ1を加えて袋の上からよくもみ込む。小麦粉大さじ1と1/2を加えてさらにもみ込む。

（2）小さめのフライパンにサラダ油大さじ4を中火で熱し、鶏肉を並べ入れる。途中で裏返しながら（油はねに注意する）、きつね色になるまで2〜3分揚げ焼きにする。仕上げにトマトケチャップ適宜をのせる。

薄くそぎ切りにする＆マヨで保湿するから、驚くほどジューシー。

これなら子どももよろこんで食べてくれること間違いなしです。



にんにくとマヨのしっかりした下味と、ケチャップでご飯がすすむ！

少ない油でできるので、デイリーおかずにもぴったり。

弁当のおかずにも◎ですよ。