高齢猫と安全に遊ぶための5つのコツ

1.短時間でも毎日続ける

高齢猫と遊ぶときは時間と回数に注意が必要で、ポイントは「たくさん遊ぶ」よりも「少しずつ毎日続けること」です。若い頃は長い時間走り回っていた猫でも、年齢を重ねると体力や集中力が落ちてきます。

長くあそばせすぎると、疲労につながりますし、集中力ももちません。数分ほどでよいので、できるだけ同じ時間帯に毎日続けましょう。ごはん前や飼い主さんがひと段落するときなど、同じタイミングで遊ぶと、猫も生活リズムをつかみやすくなりますよ。

2.ゆっくり遊ぶ

「遊び」といっても、激しく動き回るのは若い世代の猫です。高齢猫は、全身を使って飛んだり走ったりする内容は負担が多く、また猫もノッてこないことがあります。

使う道具はちょっとしたヒモや猫じゃらしでOKで、素早く動かすのではなく床をゆっくり這わせたり、小さく動かすと、無理なく興味を惹けますよ。

また滑りやすいフローリングは踏ん張りがききにくいため、カーペットやマットの上で遊ぶのが安心です。なお、高齢猫はおもちゃを目で追ったり、前足で少し触れたりするだけでも、立派な遊びになります。

3.体調や気分を優先する

体調や気分が遊びの反応を左右するので、高齢猫と遊ぶときは、猫のペースを優先しましょう。いつもより動きが鈍い、途中で座り込むなどの様子が見られる場合は、すぐに遊びを切り上げて休ませることが大切です。

また遊びの時間を通して普段との違いにきづくこともあります。歩き方や反応に変化がないか、自然に観察するきっかけになるでしょう。

4.ご褒美を組み合わせる

高齢猫は若い頃よりも遊びへの意欲が落ちることがあります。そんなときは、遊びの後に小さなご褒美を取り入れると、遊びに前向きになりやすいです。

ただし、おやつを与えすぎてしまうと、体調管理が難しくなるため、普段の食事量とのバランスを見ながら取り入れましょう。上手に遊ばせるヒントは「いっぱい動かす」のではなく「気持ちよく遊びを終了する」ことです。

5.しっかり休ませる

人間でも年をとると、少し動いただけでも体力の消耗が激しいものです。猫も同じで、高齢猫は遊んだ後の回復にも時間がかかります。人間からみたら短時間の遊びでも、猫は思った以上に体力を使っていることがあります。

遊び終えた後は、静かな場所でゆっくり休ませてあげましょう。また水分補給も大切なので、飲水の様子も気にかけてくださいね。

遊び時間が必要な理由とメリット

高齢になると、猫はこれまで以上に寝て過ごす時間が増え、若い頃のように活発には動かなくなります。そのため飼い主さんから見たら「もう遊ばなくてよいのでは」と感じる人もいるようです。

しかし、年齢を重ねた猫にとっても、遊ぶ時間は大切な意味を持っています。適度に体を動かすことは、筋力や足腰の衰えをゆるやかにする助けになります。少しでも動く習慣が、「動ける体」の維持につながります。

さらに遊び時間は気分転換やストレス発散にもつながります。室内で過ごすことが多い猫にとって、遊びは狩猟本能を満たせる貴重な時間。生活にメリハリが出ますし、飼い主さんとのコミュニケーションの時間にもなります。高齢猫は安心感を求めていることが多いので、大好きな飼い主さんと穏やかに関わる時間は、心の穏やかさにつながるでしょう。

まとめ

高齢猫は若い頃のようにアクティブな遊び方はしなくなりますが、年齢に合った遊び時間は、心と体の健康維持につながります。

大切なのは、無理に運動させることではなく、猫それぞれの体調やペースに合わせて楽しむことです。短時間でも、安心してできる環境で、穏やかに遊べば、きっと高齢猫にとってシニア生活の励みになりますよ。