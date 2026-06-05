【えっ油揚げで！？】ダイエット中も簡単に作って食べられるシュークリーム2選

シュークリームの皮を作るのって難しそうと思っていませんか？実は油揚げを電子レンジにかけるだけで、サクサクのシュー皮に大変身するんです！糖質制限ダイエット中も食べられる油揚げシュークリームのレシピを2つご紹介します。

▼お好みのクリームで自由にアレンジ！「簡単☆油揚げでシュークリーム」

油揚げを半分に切って袋状に開き、丸めたラップを詰めてレンジで5〜6分加熱するシンプルな作り方。中に詰めるクリームはお好みのものでOKなので、豆腐クリームにすればよりヘルシーに楽しめます。フルーツをたっぷり入れてアレンジするのもおすすめです。

▼りんご×シナモンの組み合わせが絶妙！「油揚げシュークリーム」

油揚げをオーブントースターでカリカリに焼き、豆乳カスタードクリームと甘く煮たりんごを詰めるレシピ。レモン汁と甘味料でさっぱり仕上げた煮りんごにシナモンパウダーをかけると、まるでアップルパイのような風味に。使う甘味料はカロリーオフのものを選べば、よりダイエット向けに作れます。





油揚げのサクサク食感がシュー皮にそっくりで、食べてびっくりするおいしさ。油揚げはヘルシーで、中に入れるものを豆乳クリームなどにアレンジすれば、よりダイエット中も気にすることなく食べられるので、甘いものを欲したときにはこれをおすすめします。ぜひ作ってみてくださいね。