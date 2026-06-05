news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「約1か月前から無免許運転か “ひき逃げ”執行猶予中の男」についてお伝えします。

◇ ◇ ◇

裁判で「永遠に運転しない」と反省の言葉を述べ、判決からおよそ7か月。中国籍の膵針架撞深圓5日、無免許運転の疑いで送検されました。

舁撞深圓狼酣5月、埼玉県三郷市で“ひき逃げ事件”を起こしました。その後の裁判で執行猶予付きの有罪判決に。また、免許取り消し処分も受けていました。

今回の“無免許運転事件”で、1年あまりで2度目の逮捕となったのです。

その後の捜査関係者への取材で、舁撞深圓少なくとも1か月前から無免許運転を繰り返していたとみられることが、新たにわかりました。

3日午後1時すぎ、駐車場で現行犯逮捕された舁撞深圈その直前に撮影されたとみられる映像には、押収されたものと似た車両が、一時停止をすると、曲がる様子が映っていました。

自宅近くで運転する様子を目撃したという人は…

近隣住民

「（事件から）1年くらいたってからかな。見るようになったのは最近。団地の中の道のわりにはスピード出してるのと、音楽を流してた」

なぜ“無免許状態”でハンドルを握ってしまったのか。調べに対し、舁撞深圓鰐枷襪靴討い襪箸いΔ海箸任后