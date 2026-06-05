土曜午前中は雨やくもりも･･･午後から各地晴れる見込み【これからの天気(6月5日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
下越と佐渡に、強風・乾燥注意報が発表されています。
下越と佐渡では強風に注意してください。火の取り扱いにも注意が必要です。
◆6月6日(土)の天気
・上越地方
昼前まで雲が多く雨のところがありますが、次第に晴れて日差しがたっぷり届くでしょう。
最高気温は24～25℃でしょう。
この時期らしい陽気になりそうです。
・中越地方
午前中は雲が広がりやすく、朝まで雨が降ることもあるでしょう。
昼ごろから、だんだんと晴れてきそうです。
最高気温は、24℃前後まで上がるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
午前中は雲が多いでしょう。
午後は各地で日差しが降りそそぐ見込みです。
最高気温は、26℃前後のところが多いでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝は雲が多く、阿賀は昼前に雨が降るでしょう。
昼過ぎからは広く晴れる見込みです。
最高気温は、26℃前後でしょう。
・下越：村上市から聖籠町
朝は雲が広がりますが、日中はたっぷり日差しが届くでしょう。
夜も晴れる見込みです。
最高気温は、24～26℃となりそうです。
◆風と波
佐渡と下越では風は次第に弱まりそうです。
上越と下越は比較的穏やかでしょう。
波は、佐渡と下越では1.5mとはじめやや高いですが、0.5mと次第に穏やかになりそうです。
■熱中症情報
6日(土)も汗ばむ陽気になるでしょう。
こまめに水分の補給を心がけてください。
室内は涼しい環境を作り、風通しの良い服装でお過ごしください。
屋外では、帽子・晴雨兼用傘の活用・日陰を歩いて日差しを避けましょう。
◆週間予報
7日(日)は、雲が多めながらも日差しの届くところがあるでしょう。
8日(月)と9日(火)は広い範囲で雨が降りそうです。
10日(水)以降は雲が広がりますが、晴れる時間もあるでしょう。
最高気温は、平年並みの日が多い見込みです。
24℃前後の日が多く、蒸し暑く感じられるでしょう。
◆6日(土)の北信越の天気
朝は各地で雲が広がりますが、次第に晴れてくるでしょう。
長野県でも昼ごろは日差しが届く見込みです。
25℃を超えるところが多く、最高気温は6月下旬～7月上旬並みとなりそうです。
◆警報・注意報
下越と佐渡に、強風・乾燥注意報が発表されています。
下越と佐渡では強風に注意してください。火の取り扱いにも注意が必要です。
◆6月6日(土)の天気
・上越地方
昼前まで雲が多く雨のところがありますが、次第に晴れて日差しがたっぷり届くでしょう。
最高気温は24～25℃でしょう。
この時期らしい陽気になりそうです。
・中越地方
午前中は雲が広がりやすく、朝まで雨が降ることもあるでしょう。
昼ごろから、だんだんと晴れてきそうです。
最高気温は、24℃前後まで上がるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
午前中は雲が多いでしょう。
午後は各地で日差しが降りそそぐ見込みです。
最高気温は、26℃前後のところが多いでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝は雲が多く、阿賀は昼前に雨が降るでしょう。
昼過ぎからは広く晴れる見込みです。
最高気温は、26℃前後でしょう。
・下越：村上市から聖籠町
朝は雲が広がりますが、日中はたっぷり日差しが届くでしょう。
夜も晴れる見込みです。
最高気温は、24～26℃となりそうです。
◆風と波
佐渡と下越では風は次第に弱まりそうです。
上越と下越は比較的穏やかでしょう。
波は、佐渡と下越では1.5mとはじめやや高いですが、0.5mと次第に穏やかになりそうです。
6日(土)も汗ばむ陽気になるでしょう。
こまめに水分の補給を心がけてください。
室内は涼しい環境を作り、風通しの良い服装でお過ごしください。
屋外では、帽子・晴雨兼用傘の活用・日陰を歩いて日差しを避けましょう。
◆週間予報
7日(日)は、雲が多めながらも日差しの届くところがあるでしょう。
8日(月)と9日(火)は広い範囲で雨が降りそうです。
10日(水)以降は雲が広がりますが、晴れる時間もあるでしょう。
最高気温は、平年並みの日が多い見込みです。
24℃前後の日が多く、蒸し暑く感じられるでしょう。
◆6日(土)の北信越の天気
朝は各地で雲が広がりますが、次第に晴れてくるでしょう。
長野県でも昼ごろは日差しが届く見込みです。
25℃を超えるところが多く、最高気温は6月下旬～7月上旬並みとなりそうです。