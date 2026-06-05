【モンテレイ（メキシコ）＝細田一歩】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に向けた事前合宿をメキシコ・モンテレイで行っている日本代表の練習場が、２日続けて変更となった。

当初予定していた施設のピッチコンディションが悪く、臨機応変の対応を迫られている。

合宿２日目の４日はモンテレイ近郊の地元クラブの練習場で行われた。１次リーグで同組に入ったチュニジア代表のベースキャンプ地で、これから現地入りする同代表が使うピッチとは違う場所を使った。

元々は全日程を通して別の地元クラブの施設でトレーニングが予定されていた。しかし、事前に降った雨の影響もあって初日もピッチコンディションが整わず、急きょ施設を変更した。

吉田麻也、サポートプレーヤーで合流へ

【モンテレイ（メキシコ）＝星聡】日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長は４日、メキシコのモンテレイで合宿中の日本代表に、元主将のＤＦ吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）が再び合流することを明らかにした。チームに同行する「サポートプレーヤー」としての扱いで、５日の練習から合流する。