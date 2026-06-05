「緊張をほぐす」のも重要な役割

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米国の警察は犯罪捜査における技術力の高さでは定評があります。近年「猫警察官」が加わることで、その実力はさらにアップしたということですが…？

現在活躍中の猫警察官３匹をご紹介しましょう。

ウィスコンシン州ベルビールの警察署で2023年から勤務しているのはJaxです。警察官の1人に引き取られて以来、「署内の重鎮」として活躍するようになりました。その主な任務は、水質の検査と同僚たちの監視のほか、警察官の緊張を和らげること、そして「ソーシャルメディアで人気者になること」なのです。

この猫のFacebookページにはフォロワーが600人以上います。ここにはJax警察官の日々の活動や署の行事などが掲載されており、Jaxがスタッフのピザを独り占めするようすも紹介されています。この猫が警察署の雰囲気を明るくしているのは、間違いないようですね。

10歳になった猫警察官

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テキサス州にあるポート・ラバカ警察署には、The Captainという名の警察官がいます。この猫は過去9年間熱心に勤務を続け、現在は「猫部隊のチーフ」として活躍中です。

2026年3月30日には満10歳の誕生日を迎え、ますます警察官としての貫禄が増してきました。もちろん署内をあげて盛大な誕生パーティーも行われましたよ。

The Captainは専用のInstagramアカウントをもっており、これまでに600件以上の投稿をアップしてきました。

すでにフォロワーは1万人以上もいるほどの人気だということです。

警察署には欠かせない存在に

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ミシガン州トロイ警察署のDonutは2018年に正式に迎えられ、現在では署に欠かせない存在になっています。この猫は署内の巡回パトロールのほか、警察署にやってくる人々の緊張を和らげ、「気象警報が出たときにとるべき行動」を周知したりする重要な役割を担っているのです。

現在8歳になったDonutは、ますます脂がのった働きぶりで、周囲の警察官たちの模範になっているといいます。

優秀な猫警察官たちの活躍は、今後も続きそうですね。

出典：A Feline Officer? Meet 3 Cats Keeping America Safe