「来年は必ず行く」パク・ジフン、“入隊時期”に言及…海兵隊捜索隊への強い意志を明かす

元Wanna Oneのパク・ジフンが、“入隊”に関する具体的な計画を明かした。

パク・ジフンは最近、ソウル・鍾路（チョンノ）区のカフェで取材陣と会い、主演ドラマ『伝説のキッチン・ソルジャー』に関するインタビューを行った。

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作中で“伝説の炊事兵”こと二等兵カン・ソンジェ役を演じたパク・ジフンは、撮影を通じて軍生活を体験した感想について、「実際に軍生活を経験された方や、現在服務中の兵士の皆さんに比べるものではないが、間接的に体験することができた」と語った。

（画像＝TVING）『伝説のキッチン・ソルジャー』

続けて「KCTC訓練を撮影した日は本当に寒かった。山の中での撮影だったので、全身にカイロを貼らなければ山の中での撮影だったので、全身にカイロを貼らなければ凍傷になるのではと思うほど寒い日だった。 カットがかかるたびにテントで体を温めていた」と振り返った。

また、「短い時間だったが体験自体がとても楽しかった。小学生のようにふざけながら銃を撃つ真似をして走り回った。あの日は本当に楽しかったが、ビハインド映像がなくて残念だ」と語った。

一方で、実際の炊事兵たちの苦労にも深い共感を示した。

（写真提供＝OSEN）

彼は「撮影しながら、炊事兵は誰よりも早く起きて遅くまで働かなければならず、本当に大変だろうと思った。僕の役柄は小隊だったので人数は少なかったが、幹部食堂や大隊規模の部隊で何百人分もの食事を準備する方々は本当に苦労が多いと思う」と語った。

ドラマでの経験が実際の軍生活に役立つと思うかという質問には、「役に立たないと思う。 実際の軍生活はこれとは全く違うだろうし、もっと大変なはず。僕はむしろ厳しい部隊に志願することが目標なので、『伝説のキッチン・ソルジャー』よりもずっと過酷だと思う」と付け加えた。

軍生活の厳しさを間接的に経験したにもかかわらず、パク・ジフンの入隊への意志は揺るがなかった。彼は「正確な時期はまだ決まっていないが、体力的に余裕があるうちに早く行ってきたほうがいいと思う。正直に言うと、来年には行かなければならない」と説明した。

続けて、「来年を逃すと海兵隊に入れる年齢ではなくなるので、来年は必ず入隊する」と強調した。

彼が目標にしているのは、『海兵隊捜索隊』だ。パク・ジフンは「どうせ行くなら厳しいところに行こうという考えだ」とし、「試験を受けて志願しなければ入れない部隊なので、そこでしか学べないこともあると思う」と語った。

また、「もともと高い場所から飛び降りたりするのが好きなので、ヘリコプターからの降下訓練なども学んでみたい」と目を輝かせた。

捜索隊の試験に不合格だった場合についても、「たとえ捜索隊に落ちても海兵隊には必ず行く。行くなと言われても行くし、必ず行くつもりだ。来年はもう先延ばしにしたくない。 来年は入隊したい」と力強く語った。

また、いわゆる“軍白期”（入隊による活動休止期間）への不安については、「そういうことを考えたことはない。最近は作品を撮り終えてから入隊する俳優も多い。入隊中に作品が公開されることで、ファンの皆さんもそこまで長く感じないのではないかと思う。僕も今後のスケジュールはまだ分からないが、そうなればいいなと思う」と伝えた。

なお、パク・ジフンが主演を務めるドラマ『伝説のキッチン・ソルジャー』は、現在Disney+で配信中だ。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ジフン プロフィール

1999年5月29日生まれ。韓国・馬山（マサン）出身。2017年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2に出演し、Wanna Oneのメンバーとしてデビュー。2019年のWanna One解散後、1stミニアルバム『O'CLOCK』でソロデビューを果たした。歌手の傍ら俳優業にも力を注ぎ、2019年にはJTBCドラマ『コッパダン：朝鮮婚談工作所』に出演した。