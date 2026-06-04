TOMOO新曲「大人になったら」が『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』の主題歌に決定

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TOMOOの新曲「大人になったら」が、7月31日公開の『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』の主題歌に決定した。52

■主題歌「大人になったら」が聴ける映画予告映像も公開

『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』は、『映画クレヨンしんちゃん』シリーズの33作目として、7月31日に公開予定。秋田県の夏の風物詩・大曲の花火大会を楽しみに、ひろしの故郷である秋田へ帰省することになった野原家が、【妖怪の国】に迷い込み、どこか懐かしく、奇々怪々な世界で予測不能な大冒険を繰り広げる物語。

ゲスト声優の伊藤沙莉、マユリカに加え、梶裕貴、遠藤綾、下野紘、水瀬いのり、咲野俊介、小松未可子、佐藤せつじら豪華実力派声優陣の出演も発表され、大きな期待と話題を呼んでいる。

主題歌となる「大人になったら」制作にあたり、TOMOOは「映画の物語や風景、キャラクターたちの言葉に形どられながら、わたし自身どこかでずっと抱いていた『わくわくする気持ちや懐かしさ、目には見えなくてもそばにある大切な存在や思い出を信じたい』と願う気持ちが動き出して、歌になったように思います」とコメントしている。

また、「大人になったら」は、7月29日にリリースされることが決定。Blu-ray、DVD盤には、2025年11月より開催されたTOMOO史上最大規模のホールツアー『TOMOO HALL TOUR 2025-2026 “DEAR MYSTERIES”』より、ツアーファイナルである東京国際フォーラム ホールAのライブ映像を完全収録。さらに、店舗別オリジナル特典のラインナップも解禁された。ジャケ写や店舗別オリジナル特典の絵柄は後日解禁されるということで、続報を楽しみにしよう。

さらに、「大人になったら」の一部が聴ける映画の本予告映像も公開となった。野原一家の冒険と「大人になったら」のどこか懐かしくもワクワクするメロディが呼応しながら描かれる最新の予告映像となっている。

TOMOOは、11月より神奈川・大阪にて初のアリーナツアー『TOMOO Arena Tour 2026』を開催することが決定している。TOMOOがアリーナ公演を行うのは今回が初で、神奈川はぴあアリーナMMにて2日間、大阪は大阪城ホールにて開催される。2025年5月に武道館ワンマンライブを超満員で成功させ、アルバムを提げ全国ホールツアーを経たTOMOOが届ける初のアリーナ公演に期待だ。

■TOMOO コメント

『クレヨンしんちゃん』といえば、子供の頃にテレビアニメを毎週観ていた大好きな作品です。当時は弟とよくケンカをしていたのですが、しんちゃんが始まると一緒にテレビの前で大笑いしていたと母に聞いたことがあります。そんな思い出もある『クレヨンしんちゃん』に、今回主題歌のお話をいただき、本当にびっくりしました。嬉しかったです。

映画からは、目に見えないものや隠れているものを想う心がたくさん伝わってきて、それは自分が普段から大事にしたい感覚とも重なる気がしました。

主題歌「大人になったら」は、そんなこの映画の物語や風景、キャラクターたちの言葉に形どられながら、わたし自身どこかでずっと抱いていた「わくわくする気持ちや懐かしさ、目には見えなくてもそばにある大切な存在や思い出を信じたい」と願う気持ちが動き出して、歌になったように思います。

しんちゃんたちの不思議な冒険と温かい物語を、この夏の思い出に、ぜひ映画館で楽しんでいただけたら嬉しいです！

■リリース情報

2026.07.29 ON SALE

SINGLE「大人になったら」

■映画情報

『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』

7月31日（金）公開

原作：臼井儀人（らくだ社）／「まんがクレヨンしんちゃん.com」（双葉社）連載中

監督：渡辺正樹

脚本：中村能子

声の出演：小林由美子 ならはしみき 森川智之 こおろぎさとみ

声の特別出演：伊藤沙莉 阪本（マユリカ） 中谷（マユリカ）

主題歌：TOMOO「大人になったら」（IRORI Records/PONY CANYON）

製作：シンエイ動画 テレビ朝日 ADKエモーションズ 双葉社

配給：東宝

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2026

■関連リンク

「大人になったら」特設サイト

https://tomoo-otonaninattara.ponycanyon.co.jp

映画公式サイト

https://www.shinchan-movie.com/