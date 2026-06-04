空を飛ぶマスター・ワト（左。写真提供・新日本プロレス）

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◆新日本プロレス「ＢＥＳＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＳＵＰＥＲ　Ｊｒ．３３」（３日、後楽園ホール）観衆１２５５

　新日本プロレスは３日、後楽園ホールで「ＢＥＳＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＳＵＰＥＲ　Ｊｒ．３３」公式戦最終戦を行った。

　今大会までＡブロックは５勝３敗（勝ち点１０点）でマスター・ワト、ティタン、ロビー・エックス、藤田晃生、フランシスコ・アキラ、ニック・ウェイン、そして葛西純が首位タイ。Ｂブロックは５勝３敗（勝ち点１０点）でエル・デスペラード、ＹＯＨ、石森太二、ロビー・イーグルス、ＳＨＯが並んでいた。

　各ブロック上位２名が６・５高崎（Gメッセ群馬）大会での準決勝に進出する。運命の後楽園の結果は以下の通りとなった。

　◆６・３後楽園全成績

　▼第１試合　『ＢＥＳＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＳＵＰＥＲ　Ｊｒ．３３』Ｂブロック公式戦３０分１本勝負

〇ＳＨＯ（６勝３敗＝１２点）（３分０６秒　ＴＫＯ）ジェイコブ・オースティン・ヤング（３勝６敗＝６点）●

　▼第２試合　同３０分１本勝負

〇石森太二（６勝３敗＝１２点）（６分２０秒　ブラディ―クロス→エビ固め）ＫＵＳＨＩＤＡ（３勝６敗＝６点）●

　▼第３試合　同３０分１本勝負

〇エル・デスペラード（６勝３敗＝１２点）（５分４２秒　ピンチェ・ロコ→エビ固め）金丸義信（３勝６敗＝６点）●

　▼第４試合　同３０分１本勝負

〇ＹＯＨ（６勝３敗＝１２点）（９分４２秒　ファイブスタークラッチ）佐々木大輔（３勝６敗＝６点）

　▼第５試合　同３０分１本勝負

〇ロビー・イーグルス（６勝３敗＝１２点）（８分３４秒　ロン・ミラー・スペシャル）豹（３勝６敗＝６点）●

※大会規定により、イーグルスのＢブロック１位、ＹＯＨの２位が確定。

　▼第６試合　『ＢＥＳＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＳＵＰＥＲ　Ｊｒ．３３』Ａブロック公式戦３０分１本勝負

〇藤田晃生（６勝３敗＝１２点）（８分２４秒　逆エビ固め）永井大貴（９敗＝０点）●

　▼第７試合　同３０分１本勝負

〇バリエンテ・ジュニア（３勝６敗＝６点）（８分２４秒　変型アキレス腱固め）ロビー・エックス（５勝４敗＝１０点）●

　▼第８試合　同３０分１本勝負

〇田口隆祐（４勝５敗＝８点）（５分１０秒　強引Ｇ　ＭＹ　ＷＡＹ）葛西純（５勝４敗＝１０点）

　▼第９試合　同３０分１本勝負

〇フランシスコ・アキラ（６勝３敗＝１２点）（１３分５４秒　グラウンドタランチュラ）ティタン（５勝４敗＝１０点）●

　▼第１０試合　同３０分１本勝負

〇マスター・ワト（６勝３敗＝１２点）（１４分１０秒　通天閣ジャーマンスープレックスホールド）ニック・ウェイン（５勝４敗＝１０点）●

※大会規定により、ワトのＡブロック１位、藤田の２位が確定。

　

　この結果、６・５高崎の準決勝は「ワトｖｓＹＯＨ」、「イーグルスｖｓ藤田」となった。

　メインイベントで熱闘の末、ニック・ウェインを下したマスター・ワトは「この『ＢＥＳＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＳＵＰＥＲ　Ｊｒ．』、マスター・ワトが優勝します！」と宣言した。優勝決定戦は６・７大田区総合体育館で行われる。