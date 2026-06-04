◆新日本プロレス「ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＵＰＥＲ Ｊｒ．３３」（３日、後楽園ホール）観衆１２５５

新日本プロレスは３日、後楽園ホールで「ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＵＰＥＲ Ｊｒ．３３」公式戦最終戦を行った。

今大会までＡブロックは５勝３敗（勝ち点１０点）でマスター・ワト、ティタン、ロビー・エックス、藤田晃生、フランシスコ・アキラ、ニック・ウェイン、そして葛西純が首位タイ。Ｂブロックは５勝３敗（勝ち点１０点）でエル・デスペラード、ＹＯＨ、石森太二、ロビー・イーグルス、ＳＨＯが並んでいた。

各ブロック上位２名が６・５高崎（Gメッセ群馬）大会での準決勝に進出する。運命の後楽園の結果は以下の通りとなった。

◆６・３後楽園全成績

▼第１試合 『ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＵＰＥＲ Ｊｒ．３３』Ｂブロック公式戦３０分１本勝負

〇ＳＨＯ（６勝３敗＝１２点）（３分０６秒 ＴＫＯ）ジェイコブ・オースティン・ヤング（３勝６敗＝６点）●

▼第２試合 同３０分１本勝負

〇石森太二（６勝３敗＝１２点）（６分２０秒 ブラディ―クロス→エビ固め）ＫＵＳＨＩＤＡ（３勝６敗＝６点）●

▼第３試合 同３０分１本勝負

〇エル・デスペラード（６勝３敗＝１２点）（５分４２秒 ピンチェ・ロコ→エビ固め）金丸義信（３勝６敗＝６点）●

▼第４試合 同３０分１本勝負

〇ＹＯＨ（６勝３敗＝１２点）（９分４２秒 ファイブスタークラッチ）佐々木大輔（３勝６敗＝６点）

▼第５試合 同３０分１本勝負

〇ロビー・イーグルス（６勝３敗＝１２点）（８分３４秒 ロン・ミラー・スペシャル）豹（３勝６敗＝６点）●

※大会規定により、イーグルスのＢブロック１位、ＹＯＨの２位が確定。

▼第６試合 『ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＵＰＥＲ Ｊｒ．３３』Ａブロック公式戦３０分１本勝負

〇藤田晃生（６勝３敗＝１２点）（８分２４秒 逆エビ固め）永井大貴（９敗＝０点）●

▼第７試合 同３０分１本勝負

〇バリエンテ・ジュニア（３勝６敗＝６点）（８分２４秒 変型アキレス腱固め）ロビー・エックス（５勝４敗＝１０点）●

▼第８試合 同３０分１本勝負

〇田口隆祐（４勝５敗＝８点）（５分１０秒 強引Ｇ ＭＹ ＷＡＹ）葛西純（５勝４敗＝１０点）

▼第９試合 同３０分１本勝負

〇フランシスコ・アキラ（６勝３敗＝１２点）（１３分５４秒 グラウンドタランチュラ）ティタン（５勝４敗＝１０点）●

▼第１０試合 同３０分１本勝負

〇マスター・ワト（６勝３敗＝１２点）（１４分１０秒 通天閣ジャーマンスープレックスホールド）ニック・ウェイン（５勝４敗＝１０点）●

※大会規定により、ワトのＡブロック１位、藤田の２位が確定。

この結果、６・５高崎の準決勝は「ワトｖｓＹＯＨ」、「イーグルスｖｓ藤田」となった。

メインイベントで熱闘の末、ニック・ウェインを下したマスター・ワトは「この『ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＵＰＥＲ Ｊｒ．』、マスター・ワトが優勝します！」と宣言した。優勝決定戦は６・７大田区総合体育館で行われる。