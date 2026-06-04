「女神顔小さすぎ」新木優子、圧巻スタイルの全身ショット公開！ 「本当にスタイル良くて羨ましい」
俳優の新木優子さんは6月2日、自身のInstagramを更新。全身ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】新木優子の圧巻スタイル
ファンからは「女神顔小さすぎ」「脚が長すぎ」「本当にスタイル良くて羨ましい」「笑顔可愛すぎて元気になれます」「ずいぶん誘惑的」「安定のお洒落さん」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】新木優子の圧巻スタイル
「脚が長すぎ」新木さんは「皆様、台風に気を付けて過ごしてください！」とつづり、5枚の写真を投稿。立体的なフォルムの個性的なトップスに、デニムジーンズを合わせたコーディネートを紹介しています。新木さんのスラリとした脚の長さが際立っており、スタイル抜群です。
ファンからは「女神顔小さすぎ」「脚が長すぎ」「本当にスタイル良くて羨ましい」「笑顔可愛すぎて元気になれます」「ずいぶん誘惑的」「安定のお洒落さん」などの声が寄せられました。
「足の長さ私の倍ぐらいありそう」3月27日の投稿では、白いトップスにデニムジーンズを合わせたコーディネートを披露した新木さん。こちらでも圧巻のスタイルが目を引きます。ファンからは「一段とスタイルの良さが際立ちますね」「足の長さ私の倍ぐらいありそう」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)