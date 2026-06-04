なぜ100均に！？まるで海外のお土産品みたい♡可愛さも使い勝手の良さもパーフェクトなポーチ

セリアでとっても可愛いポーチを発見しました！まるで海外のお土産のような、気分が上がるバカンス柄の素敵なポーチ♡スリムでコンパクトなので、お出かけの必需品をスマートに持ち運べます。メインスペースとは別にポケットが付いており、小物を分けて収納できるのも魅力。100円とは思えないクオリティの高さです！

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商品情報

商品名：合皮 Wファスナーポーチ ビーチ柄

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：90×130mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4510085140257

デザインも使い勝手も良すぎる♡セリアの『合皮 Wファスナーポーチ ビーチ柄』

デザイン性の高いおしゃれなポーチが充実するセリアで、可愛いアイテムを発見しました！

今回ご紹介するのは、季節もの売り場で見つけた『合皮 Wファスナーポーチ ビーチ柄』。まるで海外のお土産のような、バカンス柄が目を惹くポーチです。

フラダンサーやサーファー、ヤシの木、海の生き物など、ビーチにまつわるイラストの総柄が用いられています。100円とは思えない凝ったデザインで高見えします♡

表面はサラサラで、ややつるっとした質感。合皮なので、綿のポーチよりは汚れが付着しにくい印象です。

背面は無地になっています。

お出かけの必需品をアイテムごとにしっかり分けて収納できる！

サイズは約90×130mm。小物を入れるのにちょうどいい大きさで、バッグ内の整理整頓に役立ちます。

ミニサイズのコスメを入れて、持ち歩き用のコスメポーチに最適。マチはありませんが、小さめのパウダー系などは余裕で入ります。

フロントポケット付きなので、細かいものを分けて収納できるのが便利です。

コスメだけでなく、常備薬やアクセサリー入れとしても◎フロントポケットは浅めの作りなので、細かい錠剤や綿棒などを取り出しやすいです。

他にも、モバイルバッテリーとケーブル、ティッシュとウェットシート、日焼け止めとデオドラントなど、お出かけの必需品をまとめるのにぴったりですよ！

今回は、セリアの『合皮 Wファスナーポーチ ビーチ柄』をご紹介しました。

これからの季節に気分が上がるデザインと、使い勝手の良さが魅力の素敵なポーチ♡セリアで見かけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。