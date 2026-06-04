

アフレコに挑戦中の百田夏菜子

ももいろクローバーZの百田夏菜子、マユリカの中谷祐太と阪本匠伍、声優の小林由美子と引坂理絵がこのほど、都内で行われたロッテ「パイの実」アニメ化発表会に出席した。

ロッテが発売から48年目を迎えるロングセラーブランド「パイの実」で史上初となるアニメ化を決定。主人公役の声優には、『クレヨンしんちゃん』野原しんのすけ役の小林由美子が起用され、『プリキュア』キュアエール役の引坂理絵も加わった。原案制作にまんきゅう監督が務めた。

初解禁となるアニメのワンカット上映に合わせて、ゲスト陣がその場で「即興アフレコ」に挑戦。声優経験もある百田と、「映画クレヨンしんちゃん」のゲスト声優で話題を呼んだマユリカが、独自の解釈でキャラクターに命を吹き込んだ。

トップバッターを務めたのは、百田。「緊張感がある」と語りつつも、マイクの前に立つと迫真の演技を披露した。迫真の演技に小林も「パイル役を取られちゃうんじゃないかというくらいピッタリでした」と大絶賛を送った。

続いて挑戦したマユリカの中谷。戸惑いを見せつつもパイルになりきって熱演。トリを飾ったマユリカの阪本。直前のハードルが上がる空気感に「情けないこと言うな」と相方に突っ込まれながらも、独自のスタイルを貫いた。