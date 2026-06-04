見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第49話が4日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）は、次の実習先である内科へと向かう。着任早々、服毒自殺を図った男女が搬送され対応に追われる。直美は、一命を取り留めた女郎の夕凪（村上穂乃佳）の存在が気になり…。

夕凪と直美の母との関係は…ネットも反応した。

Xには「フユさんw」「仲良くなったけどチクリと言われるのおもろいw」「的確な嫌味（笑）」「わー心中だ」「前野朋哉やん」「夕凪さんが出る」「女郎と聞いて動揺する直美」「これは…心中か 女郎は後回し…」「女郎は病院でも差別される。自分の母親も、、直美。。」「高校教師みたいに。。。」「服毒心中未遂で男だけ亡くなった」「すごい回だな」「飯尾さんw 強いw」「名探偵なおみ」「元やり手ばあか」「直美、嘘スキルが高い」「ヨシさんたしかにそれっぽさはある」「夕凪キター」「ややこしい事になってまいりました…」「夕凪の名を継いだ女郎？」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。