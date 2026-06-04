◆安田記念追い切り（６月３日、美浦トレセン）

第７６回安田記念・Ｇ１（７日、東京）の追い切りが３日、東西トレセンで行われた。重賞連勝の勢いに乗ってＧ１初戴冠を狙うトロヴァトーレが美浦・Ｗコースで躍動し「Ｇ」評価を獲得した。出走馬は４日、枠順は５日に確定する。

目下の充実ぶりを証明する躍動感あふれる動きだった。重賞連勝で大一番を迎えるトロヴァトーレは美浦・Ｗコースで先週と同じ相手のイゾラフェリーチェ（５歳２勝クラス）を４馬身追走した。最後の直線入り口では内から早々に僚馬に馬体を併せると、抜群の推進力で一気に前に躍り出る。その半馬身のリードをキープするよう軽く促されつつ、スピードを保ったままフィニッシュ。しっかりと水分を含んだ馬場状態を考慮すれば６ハロン８５秒４―１１秒３の時計で十分だろう。

１週前にしっかり負荷をかけた効果か、シャープな反応が目を引いた最終デモ。鹿戸調教師は「最後まできっちり併せたのでいいと思う。先行していたのが稽古で走る馬なので、一緒に併入できたらベストかなと思っていて、１コーナー過ぎまで加速していったので、ベストな状態ではある」と万全を強調した。

リベンジを期す。昨年のこのレースは１７着と惨敗を喫した。序盤から出世を妨げてきた折り合いの難しさを見せ、見せ場すらつくれなかった。その課題を克服すべく、陣営はこの１年で様々な策を打った。トレーナーは「ダートを使ったりして折り合いも良くなったし、ジョッキーも続けて乗ってくれて、よく教えてくれていたかと思います」。昨年の安田記念後から５戦中４戦で手綱を執った名手ルメールの“教育”に感謝を惜しまない。何より年齢を重ねて徐々に落ち着きが出てきた点も好調の要因だろう。

３歳時にはクラシック路線でも活躍を期待された素質馬。ようやく胸を張ってＧ１の舞台へ送り出せるところまでたどり着いた。指揮官は「最初から期待していた馬ですが、筋肉量も増えたし理想的な体になって、ようやく実が入っていい状態でＧＩに挑戦できる」。今度こそ春のマイル王の称号を頂く。（石行 佑介）