ドラマ『ボーダレス』撮影の裏側大捜査！佐藤勝利が土屋太鳳を“取り調べ”

W主演に土屋太鳳＆佐藤勝利、共演に横田栄司、田中幸太朗、優香、そして北大路欣也、井ノ原快彦ら個性豊かな俳優陣が集結した、君塚良一脚本によるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。

物語の舞台である《移動捜査課》に属する個性豊かなメンバーたちと、縦横無尽に動き回る捜査本部の斬新さも話題の同作。4月にTELASA（テラサ）で配信された『「ボーダレス」撮影の裏側大捜査』、その第2弾の配信が本日6月3日（水）よりスタートする。

移動捜査課がいち早く現場へ向かうために走らせるのが、“移動する捜査本部”、通称【一番星】。

『「ボーダレス」撮影の裏側大捜査』第1弾では、新人刑事・黄沢蕾役の佐藤勝利と、ドライバーやシェフも兼ねる刑事・白鳥浩志役の田中幸太朗が、その【一番星】の内部を徹底紹介した。

今回配信される第2弾では、仲沢桃子役の土屋太鳳を佐藤が取り調べ。劇中にも登場する取調室を備えた2号車セットで土屋を“尋問”しながら、『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』撮影の裏側に迫っていく。

撮影の合間の過ごし方について問われた土屋は、撮影現場を「学校みたい」と表現。みんなでラジオ体操や筋トレをしたり、北大路欣也から“体幹がブレないためのトレーニング”を伝授してもらったりと、チームの結束が日に日に高まっていることを明かす。

また、「大先輩方が同じ目線で話してくれて、現場を明るくしてくれている」と土屋。

緊迫したシーンでも、カットがかかった後は冗談を言ったりして場を和ませる井ノ原快彦や優香の姿など、撮影の合間も仲良く談笑する様子や『ボーダレス』チームが世代の垣根を越えて仲を深めている様子をたっぷり楽しめる。

さらに、土屋がメイキングカメラを借りてキャスト陣を撮影している映像も。「メイキングを見て、ドラマをさらに楽しんでもらいたい」と熱望する土屋が収めた映像に注目だ。

◆土屋太鳳→佐藤勝利「印象はどう変わった？」

佐藤からの「僕の印象は変わった？」という質問には、「トッピングが変わった」と返答。第5話のアクションシーンで急きょ追加された佐藤の芝居を大絶賛した。

果たしてそのシーンとはどんなシーンだったのか？ 土屋が「間が最高」と称賛する佐藤の“おもしろシーン”も一挙公開される。

ほかにも、田中幸太朗が巻き起こした衝撃のハプニングや、最終回に向けての見どころも。6月10日（水）放送の最終回を前に、貴重なメイキング映像の数々が大放出される。