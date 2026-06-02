2日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数190、値下がり銘柄数358と、値下がりが優勢だった。



個別ではＲｉｄｇｅ－ｉ<5572>、ＨＰＣシステムズ<6597>がストップ高。Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>、Ｈｍｃｏｍｍ<265A>、アクセルマーク<3624>、ＱＤレーザ<6613>は一時ストップ高と値を飛ばした。ｃｏｌｙ<4175>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、セレンディップ・ホールディングス<7318>、サクシード<9256>、キャスター<9331>など8銘柄は年初来高値を更新。ＺＥＴＡ<6031>、オプロ<228A>、ＥｄｕＬａｂ<4427>、イノバセル<504A>、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ<7779>は値上がり率上位に買われた。



一方、データセクション<3905>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、アスタリスク<6522>が一時ストップ安と急落した。Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、トライアルホールディングス<141A>、イシン<143A>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、ＦＲＯＮＴＥＯ<2158>など111銘柄は年初来安値を更新。ＱＰＳホールディングス<464A>、フルッタフルッタ<2586>、雨風太陽<5616>、かっこ<4166>、カウリス<153A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース